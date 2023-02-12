【土耳其地震】一家五口被埋129小時奇蹟生還　爸爸瓦礫堆下哀求先救子女

▲ 土耳其救援工作傳來奇蹟，有一家五口被埋129小時生還。（法新社）

土耳其上周一（6日）發生7.8級地震，死亡人數已超過2.5萬人，但仍傳出更多救援奇蹟。土耳其救援人員在當地時間周六（11日）在倒塌的房舍中，救出被埋129個小時的一家五口，全數幸運生還。

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據中央社引述土耳其新聞網（Haberturk）報道，在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）城鎮努達格（Nurdag），被救出的一家五口姓Aslan，救援人員在瓦礫堆中，首先挖出母親Havva和女兒Fatmagul。

搜救隊之後找到父親Hasan，但他堅持先救另一個女兒Zeynep和兒子Saltik Bugra。當父親最終被救出時，搜救隊震臂高呼，並高喊「真主至大」（God is great）。

▲ 死亡人數已超過2.5萬人。（法新社）

而美聯社報道，隨著時間過去加上氣溫嚴寒，令救援成功希望愈來愈渺茫，但這一家人在被埋129小時後獲救，讓搜救隊昨天的救援人數增至9人。

另有一名16歲少年及一名70歲婦女獲救，據土耳其民營電視台NTV報導，16歲的Kamil Can Agas在卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）的殘垣瓦壁中被救出時，即詢問救援人員：「今天是幾號？」。由土耳其人和吉爾吉斯人組成的救難隊在救出少年後，成員互相擁抱，少年的表親也興奮相擁。以上成功救援的事件為災情帶來曙光。

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責任編輯︰林綺玲