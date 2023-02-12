【公屋輪候】內地妻兒來港三代同堂　港男分隊另排公屋被質疑「呃多間」

▲ 內地妻兒來港三代同堂，一家四口變六口，港男想分隊另排公屋。

有港男的內地妻兒來港團聚，本來跟兄長與父母一家四口住公屋，加上妻兒就變成六口。公屋不夠住，港男跟家人計劃另申請公屋，阿哥跟父母申請，他自己一家三口想留在舊屋。不過，港男想多個後備，想一家跟長老另申請，求問網民意見時，網民質疑他想「呃多間公屋」，甚至想「一變三」。

內地妻兒來港住公屋

該名港男日前在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，他現在跟父母與兄長住公屋，一家四口，「遲啲老婆跟兒子落嚟就會係6人」，他不想三代六人同住，除了擠迫之外，他擔心兄長會醉酒嚇怕妻兒，想分隊另排公屋。

我阿哥晚上返嚟成日飲完酒發癲，咁近排我老豆老母阿哥另外申請公屋搬岀去住，但係我知我哥個人，擔心有變故，我想另外同屋企人自己申請有一條後路。

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網民質疑騙取多間公屋

港男問網民意見，可否另外重新跟父母加老婆和兒子申請公屋。港男一問即引起網民熱議，有不少網民質疑他想騙取多間公屋，「即喺住緊公屋，之後帶2個落嚟住，之後又另外申請公屋」、「老人家本身已經係天倫樂，拎屋好似冇得排完又排」。另有網民斥責他搶本港公屋資源，建議他回內地居住，「香港環境又唔係好，而且大陸經濟發展好過香港，你不如搬返大陸住，現在又通返關可在香港返工」、「一家在香港捱餐死為乜？」。

港男：冇走條例罅隙

港男認為網民誤解了他，再在帖文補充更多資料，指出「我哋香港人，唔係新移民」，老豆70歲、母親65歲，原戶主是媽媽，申請人新屋是阿哥，他帶同老人家3人申請會快些。他回應網民「我咁樣申請係咪騙多間公屋，一變三」的質疑，

係申請公屋唔係分戶，係要重新排隊。申請到公屋嘅話，入住新屋原來間公屋會除名，只係我、我老婆、兒子留舊屋。有人話係咪騙公屋，答你係按條例申請，房署批准，亦都冇走條例罅隙。

港男另分隊申請公屋的主因是兄長問題，他直言到房屋署問了數次，並強調想另拆多條隊，是擔心兄長有變數。

擔心阿哥玩嘢申請咗唔去攞，因為佢係一灘泥。屋企租佢係從來都冇交過，但係仲要發惡。

建議一家三口自行輪候

如果兄長之後申請到卻不搬走，港男一家希望早已兩手準備，已排第二條隊中，不用屆時重新排，有個後備，強調非濫用公屋資源，明白申請到，原來間舊屋是要退回。「我嘅問題係可唔可以兩條隊排，唔得嘅話就冇辦法。」

網民有再留言提供不同意見予樓主，有類似情況的網民分享經驗，「户主仍然未删除而申請公屋就要凍結一年」，不少人建議他一家三口自行輪候，但時間長，「戶主係你媽媽，就只可以你一家三口單獨申請開，你預計最少等7至8年」、「你同老婆仔女再申請會唔會簡單啲」、「之後有變數會多新樓，派早都唔定」等。

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責任編輯︰王明芳