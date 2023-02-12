  • 20°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林敏驄選自己創作歌曲最愛三甲　阿驄笑指譚詠麟資質有限

娛樂 11:31 2023/02/12

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

向來搞鬼兼無厘正經的林敏驄，日前坐定定接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪，宣傳將於3月份舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之Part 2更精彩》。

談到演唱會名字「愈來愈長」，林敏驄笑言：「（註：入行40年）一年一個字唔係好長啫，承襲番上一次演唱會個名都係好長。」

林敏驄接受《Star Talk》主持許文軒訪問。

林敏驄選最愛三首創作

許文軒問為何今次演唱會名要比上次再多一個字，林敏驄稱：「Keep番個Style，本來個名仲長，80幾個字架。上次個名本來Grand啲，但有人話不如整個名長啲，話我講嘢咁鬼長（氣），結果出到嚟幾得意呀，依家變咗個Signature。」

是次演唱會名稱中包含3首已故歌手的經典金曲，包括張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》、陳百強《深愛著你》，林敏驄坦言3首均是其最愛：「尤其佢哋（歌者）唔喺度，真係好多珍貴嘅回憶。」

要保育廣東歌

談到演唱會選擇在戶外場地舉行，林敏驄透露希望帶出「節日」及「派對」氣氛，並指要保育廣東歌：「我哋嗰代或上咗年紀嘅，呢堆歌一聽番就自然有無限感受。廣東歌好需要保育，嗰啲歌距離我哋時間愈嚟愈遠，好難避免會漸漸fade out，希望新一代畀機會我哋去介紹番嗰陣時曾經有過咁好嘅嘢，因為佢哋未必知道（啲歌）。」

林敏驄續指，除忙於揀選新生代歌手唱自己作品，亦竭力邀請原唱演出。問到曾與其合作無間的關淑怡是否很難找，他冇厘正經謂：「搵緊，完全唔知邊度搵佢，其實失驚無神佢又會棟咗喺度。」

填詞人的使命

曾為關淑怡撰寫《梵音》、《再會》及《午夜狂奔》歌詞的林敏驄，又搞Gag指關淑怡句十分適合唱《梵音》：「佢個人比較煩，所以可以carry到。」

談到填詞人的使命，林敏驄坦言：「我哋寫詞係令隻歌錦上添花，嗰時好多英文歌或者日本歌已經好好聽，落到我哋手上點樣可以令首歌更加好？更加Touched到人？」

他又笑謂一有時間便重溫自己昔日作品：「有啲原稿Keep咗好多年，次次搬屋都差啲揼咗，但又喺番度，得閒睇吓都好多回憶。」

與志偉一拍即合

談到當年最趕作品，阿驄透露是譚詠麟的《愛在深秋》，並踢爆對方極速完成錄音。

說開校長，阿驄又頑皮地笑指對方資質差：「佢次次都要我唱一次畀佢聽，有時會唱Demo，好似《忘不了你》有啲音應該點樣『拉』過，驚佢有誤會，你知資質有限啦！」

至於當年與曾志偉合作唱作多首散播無限歡樂的二創歌曲，阿驄坦言大家一拍即合。

他回憶說：「嗰時我開咗個錄音室，自己諗住有製作，咁搞咩好呢？跟住諗起自己讀書時成日改人歌詞，咁啱嗰時總經理又咁啱好紅，做埋導演咁，就走去撩佢，佢又制喎。錄完咪搵EMI發行，結果嗰隻碟係佢哋當年全年最賣得嘅，一出就賣咗廿萬隻（四白金）。」

問到二次創作心得，阿驄笑言最重要抱著「整蠱」人心態：「即係整蠱個原創。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」　 黎諾懿教仔：容許佢有點壞

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐視后江美儀堅持25年終奪獎　感謝前大姑奶吳君如【有片】
10:47 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐視后江美儀堅持25年終奪獎　感謝前大姑奶吳君如【有片】
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
12:05 2023/01/30
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】

你可能感興趣

【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐視后江美儀堅持25年終奪獎　感謝前大姑奶吳君如【有片】
10:47 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐視后江美儀堅持25年終奪獎　感謝前大姑奶吳君如【有片】
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
12:05 2023/01/30
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
林敏驄 娛樂人物職業 歌手 演員 譚詠麟 張國榮 梅艷芳 陳百強 許文軒 演唱會

最高瀏覽

【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
21:44 2023/02/11
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】