【第25屆渣馬】2名東非選手奪全馬男女子冠軍　半馬及10公里全由本地選手封王

▲ 2名東非選手奪全馬男女子冠軍，半馬及10公里全由本地選手封王。

香港馬拉松相隔一年多於今早（12日）舉行，共有3.7萬人報名參加。全馬男子組及女子組冠軍分別由肯雅及埃塞俄比亞選手奪得。本地選手方面，則由紀嘉文及黃卓寧首名完成。惟天氣潮濕，不少選手表示影響發揮，但亦有選手認為可有助應對未如理想的賽道。

全馬的參加者早上6時在彌敦道出發。男子組冠軍由肯雅的6號選手Kipchumba Philmon Kiptoo，以2小時10分41秒的成績衝線，他表示，這是他首次來港，很高興奪得好成績。本地選手方面，則由紀嘉文首名完成，成績2小時24分45秒，對成績意料之外。原本只想盡力就好，做好自己成績。今次參加比賽還有一個更重要的目的，就是鼓勵10周前中風爸爸「站起來」，他為爸爸打氣「只要不放棄，人生充滿希望」，憶述小時候爸爸每次開車接他參加比賽，他都會贏，未來希望爸爸有機會可在現場看他比賽。考慮到自己年齡，只想「跑得一場得一場」，把握機會。身為香港運動員如沒有贏得本地馬拉松，會留有遺憾，目標是在香港盛事，成為香港人的冠軍，如今亦已達成，自己已無憾。

作為前輩，看見本地馬拉松選手進步，自己很開心，希望令他們成績接近到世界水平。跑起來很舒服，跟其他選手一起跑就沒那麼辛苦。雖然自己不喜歡跑長途，但自己年紀大，「沒能力衝短」他認為馬拉松7成意志，3成體力，「意志頂到」就可以做到。今次自己補充體力方便「做得足」今屆氣氛好好，多人參與是好事。一開始跑時，因為濕度高都相對吃力，而且自己過西隧後，腳也會痛，不過總算「頂到返終點」。比賽過程中，他會淋水讓自己降溫，加上有微風，不是想像中辛苦，而且很難得可以上橋，欣賞香港景色。他覺得今屆馬拉松不用做檢測十分方便，希望未來可以不用戴口罩。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 ▲ 半馬拉松開跑。（陳靜儀攝） ▲ 半馬拉松開跑。（陳靜儀攝）

至於全馬女子組，首三名由埃塞俄比亞選手包辦，Fantu Eticha Jimma奪得女子組冠軍。本地跑手由黃卓寧，以2小時50分02秒率先完成賽事。她表示，今次是第2次參加全馬，得到好成績感到很興奮，雖然今日的濕度相對較高，不過整體天氣不算太差，沒有預期中熱；因有之前的經驗，對於一起跑的大斜路亦有心理準備，亦能好好備戰3月的首爾馬拉松，希望能跑進前10名。

半馬及10公里賽事於5時45分，分別在尖沙咀彌敦道及東區走廊起跑。 上屆全馬男子冠軍黄啟樂，今屆轉戰半馬以首名衝線，跑出1小時9分鐘50秒。黄啟樂指，路線有挑戰性，今次比賽成績與個人最佳時間相差2分鐘，認為受天氣濕熱及路段多沙石影響，亦較過往的比賽補多了水，防止抽筋。他視這次馬拉松為下個月東京馬拉松的事前賽，冀望提升速度，屆時以破香港紀錄取得杭州亞運資格，有信心可達個人最佳時間，但破官方紀錄則有保留。

女子組半馬冠軍得主羅映潮以1小時20分23秒奪得，她曾參加上屆馬拉松10公里賽事，並以36分27秒完成賽事，這次馬拉松轉戰全馬，她表示15公里後路段較艱辛，今次比賽成績較個人最佳成績差了3分鐘，因天氣潮濕悶熱，以及路段窄亦較多斜路，因此整體上仍滿意今日成績。她又稱，在香港練習已經習慣濕熱天氣，亦可有助適應不理想的賽道，衝上新的個人最佳成績。

羅映潮指，今年馬拉松參加人數多，氣氛比往年佳，認為馬拉松除了是競技比賽外，同時亦是讓跑手相聚的機會。

10公里挑戰賽男子壯年組跑手率先完成賽事，三項鐵人選手黃子圖以32分09秒首名衝線，成功衛冕。他指今屆參賽人數增加，比賽氣氛較好，但下雨濕度高，影響發揮，未能做岀最好成續。女子組同樣由三項鐵人選手，蔡欣妍以37分21秒首名衝線。

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記者：楊佩瑩、李芷玲