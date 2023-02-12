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【第25屆渣馬】渣馬遇回南天　參賽者稱影響發揮

社會 11:32 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

黃先生為中大校友。（楊佩瑩攝）

香港渣打馬拉松今日（12日）舉行，是全面復常後的第一場大型體育盛事。今屆共有3.7萬人參與，10公里和半馬挑戰組的賽事於今晨5時45分起步。有參賽者認為今年馬拉松氣氛不如以往，天氣濕熱影響發揮。

事隔4年多，再度參加十公里馬拉松比賽的26歲黃先生，對自己成績不太滿意。今年成績1分04秒，比目標的55分鐘慢。他說，今天天氣不好，一開始就下雨，跑的過程不太舒服，直言「臨衝線上波有少少難頂」又指疫情前馬拉松比賽氣氛「麻麻」，以往終點線前都有很多人打氣，今年則較少。他對今年馬拉松比賽表示興奮，認為生活終於復常，有正常生活。他於3個月前準賽，一周跑1至2次，每次跑4公里左右，之後慢慢加至4次。希望藉此重拾做運動習慣，給自己有目標和挑戰，亦有意下年再參加馬拉松比賽。

另一位60歲的冼先生，半馬成績1小時28分，表示對自己成績滿意。較上年半馬成績好，因練習增加，加上狀態良好。他自2006年起，幾乎每年都有參加馬拉松比賽。他於2003年沙士起開始有跑步的習慣，主要是為了強身健體。他每周都會跑3至4次左右，每次最少跑1小時。又笑言對今次比賽不緊張，已經「挽慣」，自己疫情前經常會到歐洲、美國、亞洲等地比賽，曾獲的台北馬拉松比賽第5名，在檳城馬拉松和吉隆玻比賽都有獲獎。疫情前，多數都是跑全馬比賽，但因爲疫情，很久沒有出去比賽，所以就參加半馬。冼生形容馬拉松是人生的縮影，會上上落落，即使很厲害的人，都不會一帆風順。下年會繼續參加馬拉松比賽，根據身體狀況再決定參加全馬或半馬，即使沒有比賽都會繼續跑。比賽之後會到附近酒樓舉行慶功宴，與過百位親朋好友共聚。

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記者：楊佩瑩

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