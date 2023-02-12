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【第25屆渣馬】疫後渣馬首復辦　鄭泳舜曹星如參賽挑戰

社會 11:46 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜。（楊佩瑩攝）

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜今日（12日）亦有參與馬拉松賽事。今年是他第10年參加馬拉松，今次半馬賽事成績為2小時4分鐘，比上屆成績快15分鐘，共用2個多月準備今屆馬拉松。雖然跑西隧的斜路有點辛苦，但幸得途中有人互相打氣，鼓勵選手跑得更快。

鄭泳舜表示，渣打馬拉松是疫情後第一次復辦。若今年年尾舉辦渣馬，期望選手人數可以有7萬多人，邀請更多海外或內地城市選手參加。特首李家超10個大型體育項目，今次馬拉松打響頭炮，未來陸續會有高爾夫球、排球公開賽等等大型體育項目，呼籲各體育總會舉辦更多不同賽事。

香港拳擊運動員曹星如。（楊佩瑩攝）

香港拳擊運動員曹星如今年亦有參加半馬賽事，希望想挑戰。他增加練習時間，因此今年成績較2005年參加馬拉松快1個小時以上，成績是1小時40分鐘41秒。他對此非常滿意。另外他非常享受比賽過程，有認識跑手互相鼓勵，途中更有人打氣加油。短期不會挑戰全馬，恐身體未必能負荷，目前都以拳擊比賽為重心。他平時也有跑步鍛鍊體能，以短跑居多。

他今年5月將會參加世界錦標賽，目標可以拿獎牌。之後會一直盡力改善自己，打好每一場比賽。

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記者：楊佩瑩

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