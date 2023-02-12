【渣打馬拉松】蔡思貝參加半馬破個人最佳成績　Sisley指跑步可培養意志

▲ 蔡思貝與她的長跑師傅合照。（林宇翔 攝）

「渣打馬拉松2023」在今天（2月12日）清晨開始舉行，不少娛圈中人分別參加，10公里、半馬、全馬賽事，比如周潤發、吳保錡、余德丞、方紹聰、梁諾妍、徐榮、陳健安、梁釗鋒等。

於5年前曾參加渣馬半馬賽事蔡思貝（Sisley），今年再度參賽，並以1小時47分34秒完成，更比她上次快21秒，完成時間較不少男選手還快，在同組女性參賽者中排第122名。而到達終點後，不少參加者要求與蔡思貝合照，而她也大方地有求必應。

▲ 蔡思貝在賽前隨師傅積極備戰。

思貝中學開始練跑

雖然蔡思貝今次創個人最佳成績（PB），可是她接受媒體訪問卻稱未滿意，因為覺得可再跑好一些，謙稱：「對師傅有愧。」

一向好動的蔡思貝當年於新西蘭留學讀中學時，已曾先後參加越野及田徑等比賽，由於身型相對輕盈，於跑步比賽中不時勇奪佳績。

為打好跑步基礎，思貝當時每年回港過暑假，均會跟從師傅練跑，並在師傅鼓勵下開始及累積了不少跑比賽經驗。

▲ 思貝一向好動。

跑步培養堅毅意志

獲封「TVB女鐵人」的思貝曾透露，跑步為她帶來不少好處：「最大的好處其一是樸素感，在這熠熠生輝的娛樂圈裏，歸零很重要。」

她並謂，跑步對培養堅毅的意志很有效：「入行以來，很多人都說我很捱得，我都回答說是從小跟吳師傅練跑培養出來的。另外是學會了鞭策及檢視自己，儘管做得不夠好，也一定要今天比昨天好，哪怕只是一丁點。」

而蔡思貝的長跑師傅吳輝揚，為前香港華人馬拉松紀錄保持者，名師出高徒。

另外，蔡思貝的緋聞男友余德丞參加今屆10公里賽，以1小時19分28秒完成賽事。

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