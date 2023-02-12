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【寵妻狂魔】張智霖袁詠儀中環行街恩愛拖手　靚靚拎6位數Hermès袋被認出

育兒經 13:08 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

袁詠儀與張智霖中環行街恩愛拖手，拎6位數Herm&egrave;s袋被網民一眼認出。

51歲的袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）一向是圈中模範夫妻，早前靚靚在微博發文慶祝結婚22周年。兩夫妻日前在中環行街被網民野生捕獲，靚靚手拿Hermès手袋，加上Chilam的招牌拖手，一眼就被網民認出。

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袁詠儀出名是「名牌收割機」，最鍾情Hermès，珍藏手袋數不清。日前靚靚手拿Hermès手袋與Chilam在中環逛街，被網民野生捕獲，靚靚被讚真人素顏依然有氣質。

有網民笑Chilam似是Herm&egrave;s打工仔。（微博圖片）

招牌「張式拖手」好易認

從相片中可見，Chilam身穿黑色衛衣及戴Cap帽打扮低調，並施展招牌「張式拖手」，雙手放身後，拖實靚靚的左手，恩愛非常。加上靚靚右手拿著疑似Hermès袋，即使只拍到兩人的背影，網民仍一眼認出是袁詠儀與張智霖。

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有眼利網民估計靚靚手上疑似拿著白色Hermès Birkin Bag，但看不到正面難以估計是否新款，以及有沒有添加官方飾物，故推算索價約14至20萬元不等。而靚靚身上則疑似穿著時尚品牌Maison Margiela的毛衣，官方售價要過萬元。難怪有網民留言表示：

靚靚左手Chilam，右手愛馬仕，人生贏家！

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另有網民笑言，照片顯示兩人身在皇后大道中，隔離街德輔道中有Hermès分店，有人笑稱靚靚又拖老公去買新手袋，擔心Chilam荷包又出血。

靚靚早前在微博發文慶祝結婚22周年。（微博圖片）

不少網民對於他們結婚22年仍恩愛如昔大表羨慕，因靚靚早前在微博發文慶祝結婚22周年：「一起31年，結婚22年，是一種什麼概念？週年快樂！」出名寵妻的Chilam每逢佳節或夫妻重要紀念日，都會送Hermès產品給太太，未知今次是否藉著結婚週年紀念去掃貨呢？

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責任編輯︰王明芳

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