【土耳其地震】網民發起掃$12店冬季衣物　小朋友響應捐利是錢賑災

▲ 「12蚊店關注組」網民掃$12店冬季衣物捐土耳其，一呼百應。

土耳其南部上周一（6日）發生7.8級大地震，災情慘重，土耳其駐港總領事館接受捐贈全新物品，將於明晚（13日）前寄往災區。香港不少熱心市民出一分力，其中網上群組「12蚊店關注組」，有谷友到$12店掃半價冬季衣物，行動一呼百應，有小朋友捐出利是錢掃貨賑災，而谷友們互通消息各區店舖的存貨，集腋成裘。

▲ 網民到12蚊店購全新厚襪捐贈。（FB圖片：12蚊店關注組）

掃$12店半價冬季衣物

土耳其駐港總領事館在網頁公告為災民收集全新物資時，有名女網民響應，在facebook群組「12蚊店關注組」率先發帖，分享本港12蚊店Living Plaza、Daiso Japan等店舖的冬季服飾有優惠，趁機大量購買冬季衣物賑災。

趁仲有半價，盡量掃啲厚啲嘅手套同襪捐俾土耳其！

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由於近期TVB電視劇《愛回家之開心速遞》有集數以「12蚊店關注組」為題材，角色三太瘋狂掃貨，愛心網民做善事之餘亦笑言：

今日完全感受到三太一嘢掃曬啲貨去個籃嘅感受。

男孩響應捐利是錢賑災

帖文獲得過千讚好，更影響眾多谷友加入做善事的行列，「我都想效法你嘅做法，希望幫到有需要的人」、「多謝你送暖，我都想出一分力」，當中有家長帶同囝囝去掃貨，從相片所見，小男孩手持利是封，他捐出利是錢賑災，更親身去選購一大籃衣物，有毛氈、手套和厚襪等。媽媽有好的身教，並感謝樓主的善行啟發他們。

樓主，我地今日做咗嘢啦！多謝你嘅idea。God Bless Turkey

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報料12蚊店冬天衣物存貨

本港全線Living Plaza和Daiso Japan舉行「冬日服飾半價」，樓主分享優惠期本至2月10日，有谷友隨後報料發現延期至2月15日。12蚊店本以平價CP值高商品見稱，是次優惠半價更抵，每件貨品原價主要$12，部分$25、$35等，有冬天手套、冬天襪、毛毛拖鞋、頸巾、毛氈、耳罩、腳套和冷帽。行動被讚「好有心！AEON清到貨，又幫到有需要嘅人」。

此外，谷友們亦報料哪間店的冬天衣物已被清空、哪間仍有存貨，不想白行一趟。「如果想買冬天半價物資俾土耳其，鑽石山店已剛俾我清咗，大家可分散再去其他到睇睇」。另有網民分享消息衣物已足夠，現時最需要毛毯、暖爐、帳篷，建議大家可以集中火力準備以上物資。

土耳其駐港總領事館在網站發布公告，收集物資將於2月13日晚上前寄往災區。領事館表明只接受全新物品，並需在箱子寫明物品英文名稱。早前「Mil Mill 喵坊」、東瀛遊等機構代收物資已暫停。

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責任編輯︰王明芳