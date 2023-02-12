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【港鐵事故】港鐵再度出事：九龍灣閘門冒煙　彩虹至觀塘列車一度暫停

社會 12:47 2023/02/12

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九龍灣閘門冒煙，彩虹至觀塘列車一度暫停。（資料圖片）

港鐵今早（12日）一列往黃埔方向列車駛入九龍灣站時，一道近車頭位置閘門冒煙，港鐵隨即報警及通知消防到場。往來彩虹站至觀塘站的列車服務一度暫停。事件中無人受傷，觀塘綫服務已陸續恢復正常。

今早（12日）約6時15分，一列往黃埔方向的觀塘綫列車駛入九龍灣站時，車長留意到近車頭位置一道自動月台閘門有煙冒出，隨即通知車務控制中心報警及通知消防到場。港鐵控制中心安排維修團隊檢查，消防及警方亦於其後到場處理。

處理事件期間，觀塘綫服務包括往來彩虹站及觀塘站之間的列車服務曾於約早上7時16分暫停。港鐵安排免費接駁巴士行走受影響的路段。

事件中無人受傷，在事件處理並確定行車安全後，觀塘綫服務於約早上8時陸續恢復正常。港鐵初步調查相信事件因該道自動月台閘門機件故障所致。

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記者：馮芷婷

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