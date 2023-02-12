【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲

▲ 柴灣環翠邨。（黃傑偉攝）

本港一日內（12日）發生3宗高處墮下當場死亡的案件，部分死者寫下遺書。

柴灣有人從高處墮下，當場不治。早上8時49分，警方接報保安報案，指有男子倒臥於柴灣環翠邨富翠樓對開，懷疑事主從高處墮下。

人員接報到場，事主昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，死者是31歲姓劉，為上址住戶，相信死者從上址一梯間墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

至於另一宗自殺案，警方早上6時54分接報，指60歲鄧姓男住戶倒臥於柴灣太古城道19號對開，事主昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院，其後被證實死亡。警方相信死者從上址一單位墮下，在現場檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定。

凌晨1時48分，73歲姓容女子被途人發現，倒臥在馬鞍山西沙路638號對開，事主為上址住戶，當場死亡，現場有檢獲遺書，其死因有待確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

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責任編輯：陳麗娜