  • 20°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 13:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲

社會 13:17 2023/02/12

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

柴灣環翠邨。（黃傑偉攝）

本港一日內（12日）發生3宗高處墮下當場死亡的案件，部分死者寫下遺書。

柴灣有人從高處墮下，當場不治。早上8時49分，警方接報保安報案，指有男子倒臥於柴灣環翠邨富翠樓對開，懷疑事主從高處墮下。

人員接報到場，事主昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，死者是31歲姓劉，為上址住戶，相信死者從上址一梯間墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

至於另一宗自殺案，警方早上6時54分接報，指60歲鄧姓男住戶倒臥於柴灣太古城道19號對開，事主昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院，其後被證實死亡。警方相信死者從上址一單位墮下，在現場檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定。

凌晨1時48分，73歲姓容女子被途人發現，倒臥在馬鞍山西沙路638號對開，事主為上址住戶，當場死亡，現場有檢獲遺書，其死因有待確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【第25屆渣馬】31名跑手不適需送院　有選手衝線後暈倒
今日 12:22
【第25屆渣馬】31名跑手不適需送院　有選手衝線後暈倒
【港鐵事故】港鐵再度出事：九龍灣閘門冒煙　彩虹至觀塘列車一度暫停
今日 12:47
【港鐵事故】港鐵再度出事：九龍灣閘門冒煙　彩虹至觀塘列車一度暫停
【全面通關】香園圍口岸停車位已爆滿　當局籲北上市民改乘公共交通工具往口岸
今日 13:05
【全面通關】香園圍口岸停車位已爆滿　當局籲北上市民改乘公共交通工具往口岸

你可能感興趣

【第25屆渣馬】31名跑手不適需送院　有選手衝線後暈倒
今日 12:22
【第25屆渣馬】31名跑手不適需送院　有選手衝線後暈倒
【港鐵事故】港鐵再度出事：九龍灣閘門冒煙　彩虹至觀塘列車一度暫停
今日 12:47
【港鐵事故】港鐵再度出事：九龍灣閘門冒煙　彩虹至觀塘列車一度暫停
【全面通關】香園圍口岸停車位已爆滿　當局籲北上市民改乘公共交通工具往口岸
今日 13:05
【全面通關】香園圍口岸停車位已爆滿　當局籲北上市民改乘公共交通工具往口岸
罪案 公立醫院 東華三院 東區 東區醫院 自殺 社會福利 香港 柴灣 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
21:44 2023/02/11
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】