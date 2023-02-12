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【MIRROR成員】姜濤叱咤後神隱逾1個月　被指深夜打波跑步積極減肥

娛樂 14:16 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

MIRROR成員姜濤在去年11月參加《903 AllStar籃球賽》時，因在上籃時扭傷膝頭而停工休息，至今年1月1日出席商台叱咤樂壇頒獎典禮復工，可是因姜濤身形暴脹及演唱失準，一度成為網絡討論熱話，而姜濤然後亦神隱沒再公開露面。

姜濤早前憑歌曲《風雨不改》入選「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」10大粵語歌曲之一，同時蟬聯至HIT推崇男歌手，他透過錄音稱：「會努力，唔會再令大家失望。」

【MIRROR成員】姜濤身體不適今缺席活動　12子不齊人令姜糖擔心

姜濤在1月1日出席叱咤樂壇頒獎典禮後，一直沒再公開露面。（陳慧安 攝）

姜濤積極做運動

在昨日（2月11日），本來MIRROR全員出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮活動，可是姜濤卻表示身體不適，臨時缺席，MIRROR當日未能齊人上台演出。

今日（2月12日）有自稱粉絲人士向傳媒報料，聲稱姜濤在去年由銅鑼灣搬到筲箕灣獨住後，因為仍然有粉絲私追，於是姜濤現在已再搬走。而為避行蹤曝光，在深夜時外出跑步減肥外，又或約好友在在籃球場關燈後打波。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）在昨日出席活動受訪時透露，姜濤近期有到他投資的健身室做運動，因此已較早前瘦了一點：「但他的腳未100%（康復），好多cardio未必做得好激烈，未能做cardio，相對地（減肥）會慢些，最重要是正軌地減便行。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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