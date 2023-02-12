【不孝女】82歲老婦臉青鼻腫斷肋骨送院　冷血女兒︰未死就給她安樂死

▲ 馬來西亞一名82歲老婦臉青鼻腫斷肋骨送院，女兒竟冷血要求醫生給媽媽安樂死。

馬來西亞一名82歲老婦近日因多處受傷，被送入醫院急症室，醫生發現她臉青鼻腫、眼珠流血，更斷了一根肋骨，婆婆聲稱自己不小心從床上跌下來，醫生起疑心，聯絡婆婆的女兒時，對方竟冷冷回應︰「她死了嗎？如果還沒死，請給她安樂死」，令人心寒。

該名醫生日前在其facebook專頁上，分享他在急症室遇到這宗痛心的個案。他指出，老婦被送入急症室時，雙手都有大大的傷口，她聲稱是自己不小心從床上跌下來，「醫護人員馬上推她做電腦斷層掃描（CT scan），幸虧只有幾個小臉骨斷了，沒有生命危險。」

醫生對老婦半信半疑，因此他致電聯繫家屬以了解老婦的情況，然後其女兒接電話。

她的女兒很淡定跟我說，她母親昨晚跌倒，從樓梯跌下來就這樣。她還問我：『她（母親）死了嗎？如果她還沒死，可以請醫生給藥她，讓她安樂死嗎？ 』

醫生以為自己聽錯，問多一次，老婦女兒確認道︰「對！醫生求求你給她死好嗎？她活得好痛苦，她弄得我們全家也活得好痛苦。」

他試圖以程序需要家屬簽名為由，要求老婦女兒前來醫院，但她卻以死相逼哭求：「我是不會去醫院看她的，如果你們逼我去，我就從這裡跳樓下去，大家一起死。」醫生見狀，只好聯繫老婦的孫兒，終得知老婦並非跌倒而受傷，但孫兒沒有說出實情。

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醫生︰不愛也請不要暴力對待

該名不孝女兒對待老婦的態度，讓多年前失去母親的醫生非常感慨，「如果你不想孝順她，不愛她，請至少不要使用暴力對待她。我一生最憎恨不孝的人。有些人想孝順都沒那個福氣。」

帖文引起網民議論，大部分網民對婆婆的遭遇很痛心，希望婆婆早日康復。「如果真的顧到很累可以讓老人家去安老院之類的地方，需要這樣暴力對待嗎？」、「不管老人家怎麼樣都好，不該打，到了此時此刻婆婆還在維護孩子，你可以不理她不管她，但是不能夠打她。」不過，有網民希望醫生真正了解事發經過再作評論，「家家有本難唸的經，一家不知一家事。」

醫生其後再發帖文表示，他希望通過分享今次事件，給大家一些正能量和孝道，他只是想分享一些想法和主見，尤其他在急症室工作，經常遇見不同的人事物，有開心，也有不開心，而每天工作都讓他有不同的感觸。

他補充，警方正在調查老婦受傷的事件，而老婦在醫院中也獲得良好照顧，大眾不必擔心老婦的情況。

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責任編輯︰羅嘉欣