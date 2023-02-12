【活化舊區】市建局研深水埗130公頃土地重建潛力　正收集舊樓業主意見

▲ 深水埗舊區。（王嘉昌攝 ）

政府早前邀請市建局研究深水埗和荃灣區的重建潛力，市建局行政總監韋志成今日（12日）在網誌提及，市建局現正展開研究，並應用「發展節點」的概念和包括整合街區、地積比轉移等新規劃工具在研究中，由「二維」橫向規劃， 革新為「三維」垂直規劃，令市區更新的成效更具可持續發展性。

為加快處理舊區更新工作，《2021 年施政報告》中邀請市建局在深水埗和荃灣兩個舊區，開展類似「油旺地區規劃研 究」的地區研究，重新規劃及重整土地用途，善用資源，為這兩區制訂市區更新大綱藍圖，藉此提升居民生活質素，促進地區經濟。

是次深水埗地區研究涵蓋的範圍約有130公頃，涵蓋深水埗舊區一帶，東至巴域街及大埔道、南至界限街、西至西九龍走廊（通州街），以及北至興華街。其中研究範圍的南面界線毗連「油旺研究」 範圍的北部。

研究範圍內約有 1,800多幢私人樓宇，當中樓齡超過50年的樓宇佔 比例高達近 70%。除私人樓宇外，研究範圍內亦有公務員合作社的 樓宇，主要集中在順寧道及保安道一帶。

是次研究市建局擬議採用以多元化的收集意見方式，讓當區持份者一同參與。納入基線研究的地區意見調查工作，包括以問卷形式，收集研究範圍內、樓宇樓齡達30歲或以上的業主，他們對單位內部、樓宇結構及附近居住環境的意見。

韋志成期望透過今次地區研究， 向合作社社員收集居民對樓宇狀況的意見，以及了解他們對改善居住環境及合作社未來發展的意願，從中找到合適方案，釋放這些土地的發展潛力。

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責任編輯：陳麗娜