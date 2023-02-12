【人大政協】民建聯人大政協辦事處今成立　設熱線電話供港人求助

▲ 民建聯人大政協辦事處今日宣布成立。（區綽彥攝）

民建聯今日宣布成立「人大政協辦事處」，民建聯主席李慧琼表示，辦事處工作是會聯繫各界、進行政策研究及回應港人就內地問題的查詢，並會設立熱線電話供港人求助。全國政協委員梁志祥指，民建聯屬下所有地區或者議員辦事處，將會成為聯絡點，超過100個，透過聯絡點收集港人求助和意見。

民建聯多位人大政協今日召開記者會，宣布成立民建聯人大政協辦事處。李慧琼表示，目標是聆聽港人的意見和建議，發揮上傳下達的橋樑作用，協助港人處理所遇到與內地相關的問題，整合群體力量，就港區人大、政協職權範圍內的事項向國家建言獻策。

全國政協委員劉江華表示，辦事處將進行政策研究，掌握國情，關注國家政治、經濟、文化和社會制度等的現狀和變化，並就有關政策，特別是涉港問題向中央提出意見及建議，在兩會期間，提交香港各界關注的涉及兩地的議題建議及提案。

人大代表陳勇指，辦事處設熱線電話、電郵以及網頁等方式接收港人就內地特定問題的查詢及求助，進行分類處理；向內地反映港人就內地問題的求助個案，跟進及回饋求助人。

人大代表黃英豪指，辦事處將會設立顧問團，邀請社會上有豐富經驗的領袖、以及擁有內地和香港法律經驗的人士，協助解決港人的求助及查詢。李慧琼透露，正在邀請中，不過人大常委譚耀宗已答應出任。

梁志祥指，民建聯屬下所有地區或議員辦事處，將會成為聯絡點，超過100個，透過聯絡點收集個案。李慧琼又指，民建總部，聯合出版大廈15樓有專門小角落，成為人大政協辦事處，市民透過電話先預約，約見民建聯代表。

被問到李慧琼對於擔任人大常委的意願，有否人接觸或邀請？她表示，這段時間好積極認真思考，做好自己工作，又指人大政協在新時代下責任重大。她坦言，暫時未有新消息分享，指每一個崗位，如有機會擔當，都會做到最好。

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責任編輯：區綽彥