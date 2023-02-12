  • 21°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 16:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾焚化爐】珠海預製鍋爐組件抵港　重6千公噸位全球同類型組件最大之列

社會 15:00 2023/02/12

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

首個巨型機電設備組件運抵香港。（環保署提供）

環保署於石鼓洲外海人工島興建本港首座垃圾焚化爐（I·PARK1），承辦商以「組裝合成」建築法於珠海預製主要機電設備組件，其中首個重約6千公噸的巨型機電設備組件，即鍋爐燃燒組件，經水路運抵香港。

I·PARK1承建商於珠海預製的機電設備組件，包括六個鍋爐燃燒組件及六個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國埃菲爾鐵塔的鋼結構重量，預製完成後會運至人工島進行組裝及測試。而其中已抵港的該座鍋爐燃燒組件重約6千公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下的11個機電設備組件，將於今年內陸續運抵本港。

環保署表示，會密切監察整個運輸及組裝安排並提供意見，確保I·PARK1的建造工程符合優質、安全和環保的標準。而I·PARK1預計於2025年投入服務，每日可處理3千公噸都市固體廢物。設施在焚燒都市固體廢物的過程中會回收廢物的能源而產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。

環保署又指，除興建中的I·PARK1外，署方亦正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2安排委聘顧問進行環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【第25屆渣馬】都大馬拉松隊再戰渣馬　跑出「都大精神」
今日 13:45
【第25屆渣馬】都大馬拉松隊再戰渣馬　跑出「都大精神」
【活化舊區】市建局研深水埗130公頃土地重建潛力　正收集舊樓業主意見
今日 14:36
【活化舊區】市建局研深水埗130公頃土地重建潛力　正收集舊樓業主意見
【人大政協】民建聯人大政協辦事處今成立　設熱線電話供港人求助
今日 14:38
【人大政協】民建聯人大政協辦事處今成立　設熱線電話供港人求助

你可能感興趣

【第25屆渣馬】都大馬拉松隊再戰渣馬　跑出「都大精神」
今日 13:45
【第25屆渣馬】都大馬拉松隊再戰渣馬　跑出「都大精神」
【活化舊區】市建局研深水埗130公頃土地重建潛力　正收集舊樓業主意見
今日 14:36
【活化舊區】市建局研深水埗130公頃土地重建潛力　正收集舊樓業主意見
【人大政協】民建聯人大政協辦事處今成立　設熱線電話供港人求助
今日 14:38
【人大政協】民建聯人大政協辦事處今成立　設熱線電話供港人求助
珠海 焚化爐 環保署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
21:44 2023/02/11
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】