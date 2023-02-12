【垃圾焚化爐】珠海預製鍋爐組件抵港　重6千公噸位全球同類型組件最大之列

▲ 首個巨型機電設備組件運抵香港。（環保署提供）

環保署於石鼓洲外海人工島興建本港首座垃圾焚化爐（I·PARK1），承辦商以「組裝合成」建築法於珠海預製主要機電設備組件，其中首個重約6千公噸的巨型機電設備組件，即鍋爐燃燒組件，經水路運抵香港。



I·PARK1承建商於珠海預製的機電設備組件，包括六個鍋爐燃燒組件及六個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國埃菲爾鐵塔的鋼結構重量，預製完成後會運至人工島進行組裝及測試。而其中已抵港的該座鍋爐燃燒組件重約6千公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下的11個機電設備組件，將於今年內陸續運抵本港。



環保署表示，會密切監察整個運輸及組裝安排並提供意見，確保I·PARK1的建造工程符合優質、安全和環保的標準。而I·PARK1預計於2025年投入服務，每日可處理3千公噸都市固體廢物。設施在焚燒都市固體廢物的過程中會回收廢物的能源而產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。

環保署又指，除興建中的I·PARK1外，署方亦正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2安排委聘顧問進行環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。

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責任編輯：黃小冰