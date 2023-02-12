【非洲豬瘟】打鼓嶺豬場32頭豬驗出非洲豬瘟　約百隻豬要銷毀

▲ 打鼓嶺豬場32頭豬驗出非洲豬瘟。（資料圖片）

漁護署昨（11日）在上水打鼓嶺一持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止該豬場運出豬隻，並會銷毀豬場內共約100隻豬。署方強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

漁護署人員昨日巡查上水打鼓嶺一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測，結果發現全部豬隻均對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，而為謹慎起見，該豬場內共約100隻豬隻均會被銷毁。



署方也已即時巡查有關豬場三公里內的其他五個豬場，並無發現健康有異常的豬隻，但為審慎起見，亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並為豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於三公里以外的其他豬場，漁護署亦無收到豬隻有異常情況的報；會加強巡視所有本地豬場，確保豬場妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

署方稱，今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

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責任編輯：黃小冰