【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走

▲ 近日，粉嶺華明商場有女子疑企圖拐走6歲女童，事敗逃走。

家長要時刻好好看管兒童！日前粉嶺疑有拐子婆出沒，事發在上周三，有港媽在網上地區群組分享拐子驚魂記，老公當天跟女兒在華明商場，有名女子企圖帶走6歲女兒，事敗即跟男同黨逃離現場。

拐子婆疑出沒粉嶺華明商場

該名港媽上周三（8日）在facebook群組「北區之友」發帖，直言「真人真事發生喺我家庭身上」，指出當日大約下午3時40分至45分，老公帶6歲讀小學一年級女兒，到位於粉嶺華明路21號、鄰近華明邨公共屋邨的華明商場，當時父女在地下惠康超級市場門口，老公正在鎖單車期間差點發生意外。

有個女人搭住我女個書包推佢想帶走佢，我老公喝住佢，一手拖住個女，一邊追個女人，轉個彎個女人仲有一個男人（擺明係同一伙）即刻消失咗。

最新影片：

事敗偕男同黨逃走

港媽提及該不明女子不是無心之失，明顯有男同黨，相信他們有預謀拐走兒童。港爸當時未有立即報警，事後告知太太，港媽擔心有同類事件再發生，故在網上發帖提醒其他家長小心多留意。

唔清楚嗰個位會唔會有閉路電視，唔知報警有冇用，但已經叫咗老公去報警備案，希望大家留意小心。

▲ 網民指出事發附近有CCTV，或拍攝到可疑女子。（圖片：北區之友FB）

有網民感通關後人流多了及複雜，家長更要小心看管及照顧好小朋友，另有港媽的10歲女兒經常自己去隔離座補習，會多提防。「不要令到佢一世悲劇」、「咁狼死？如果細個啲容乜易一下抱走，真係好得人驚」、「多謝提醒，光天白日，這些人真是猖狂」。

不少網民認為港爸應該要立刻報警，警方會周圍兜截捉人，如隔天才報案，疑人已經走了。另有網民分享照片事發附近有閉路電視，建議港媽可以問商場職員取影片，作備案資料。「事事要小心，切勿有同情心，好心着匪騙，有事一定要報警」。無論何時，一眾家長要時刻看管好子女。

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責任編輯︰王明芳