【渣馬2023】500多名城大師生校友參賽　郭位第13度帶隊勉「不怕路長，只怕志短」

▲ 城大指，校長郭位（圖中舉旗者）身體抱恙，但仍堅持完成10公里賽事。（城大提供圖片）

渣打香港馬拉松於今早（12日）開跑，城市大學500多名師生及校友等，再度組隊出戰渣馬。今次是城大校長郭位連續13屆（除2020年及2022年因新冠疫情停辦外），率領城大馬拉松隊參賽，亦是郭位於5月卸任前，最後一次以城大校長身份帶隊參賽。郭位以「不怕路長，只怕志短」勉勵城大人，同時祝願城大未來再創高峰。

今屆渣馬賽事規模再度大幅縮減，城大團隊參賽人數由以往的千餘名，大幅銳減至500多名，包括124人參與全馬、177人參與半馬賽事，及243人參與10公里賽事。

城大發稿表示，儘管郭位身體抱恙，但他仍堅持完成10公里賽事，形容是展現城大人的堅毅精神。另有數十名熱心的城大教職員、校友、學生，組成後援團隊沿途為城大代表團打氣及提供支援。

▲ 500多名城大師生及校友組隊出戰渣馬。（城大提供圖片）

城大指，在郭位領導下，城大除着重培育學術卓越，同時強調運動和音樂，是亞洲區內少數倡議「文修武德」的專業大學，亦是香港首間引入並實踐「健康一體化」概念的大學。於全港13所主要院校，包括8間資助大學參與的大專盃院校比賽中，在過去15年誕生了12次總冠軍，當中7次由城大獲此殊榮，校方形容是「稱霸大專界」。

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責任編輯：馮琪雅