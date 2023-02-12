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【非洲潮什麼】長頸鹿口水可殺菌？　梁芷珮有感而發：呢次非洲之旅非常感動

娛樂 16:02 2023/02/12

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《非洲潮什麼》

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》，本周一至周三將播出最後3集，Christy一家玩轉南非之後轉戰肯雅，展開非洲野生動物之旅。

市區都有國家公園

明晚（2月13日）播出的《非洲潮什麼》，Christy帶大家玩轉肯雅首都內羅比，首站是到訪長頸鹿保育中心餵長頸鹿食嘢，當地人更指長頸鹿的口水有殺菌作用。

之後，Christy帶大家參觀內羅比國家公園，由於該個公園是世界唯一一個位於首都的野生動物園，所以這裏的動物非常接近城市，畫面相當有趣。

內羅比國家公園的最大賣點，就是有犀牛出沒，Christy見到犀牛踪影時更大為緊張：「佢哋真係好大隻，會唔會攻擊我哋架？真係有啲驚，因為真係好近好近我哋！」這趟旅程的尾聲Christy參加了Coffee tour，除了大歎靚咖啡，更會體驗製作咖啡豆的流程。

梁芷珮夫婦帶子女同行齊出發拍《非洲潮什麼》

大草原歎早餐

後晚一集，Christy一家乘內陸機到肯雅的馬賽馬拉體驗Safari之旅。

Christy這次旅程非常幸運，因為能夠一次過探訪到「非洲五霸」—獅子、大象、水牛、豹和犀牛，她說：「導遊話我哋好幸運，因為啲豹平時好鍾意匿埋，見到豹已經好難得，依家佢行嚟行去係更加難得。」

之後，更有幸目擊獵豹獵食過程。而這次旅程最過癮的，莫過於在遼闊的大草原歎早餐，Christy說：「呢個體驗，真係冇嘢可以形容到，淨係得一個字，正！你求其畀杯咖啡我飲，我都非常之開心，我去過咁多地方，今次係最正、最好味嘅早餐。」

梁芷珮一家。

「佢哋唔信我哋係一家人」

周三晚最後一集，Christy帶小朋友到馬賽馬拉的部落探望原住民，喜歡動物的女兒Kasey跟當地人學揸羊奶，好動的仔仔Duncan則與一班小朋友踢用紙搓成的足球。

雖然原住民的生活看似原始簡單，但卻充滿着快樂兼無憂。

Christy與原住民交流時一度感觸哽咽說：「佢哋唔信我哋係一家人，以為係分開嚟嘅遊客，因為喺佢哋眼中，老公唔會成日陪住佢哋，一啲好簡單嘅嘢都令到佢哋好開心，同佢哋講我係一個三個小朋友嘅媽媽，佢哋真係拍晒手，覺得我哋係好幸福嘅家庭。」

到節目尾聲，Christy有感而發謂：「呢次嘅非洲之旅係非常難得同埋感動，好想再返嚟呀！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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