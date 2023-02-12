【土耳其地震】零下嚴寒天氣成救災最大挑戰　港救援隊指暫無意撤離

▲ 香港救援隊在土耳其哈塔伊的瓦礫堆下約六米處，成功救出3名被埋六日的生還者。(鄧炳強FB圖片)

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級強烈地震，至今錄得逾2.8萬人罹難，特區政府派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊，一行約59人於上周五（10日）抵達土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay），協助當地救災工作。消防處今日（2月12日）安排參與土耳其搜救工作的人員與傳媒進行視像訪問。

救援隊昨日（11日）展開第二日搜索，當地時間下午5時30分，在瓦礫堆下約六米成功救出3名被埋六日的生還者，並協助將傷者移離現場送上救護車。特首李家超深夜在社交網站專頁發帖文，十分感謝香港特區救援隊的同事不辭勞苦，於2月8日晚前往土耳其地震災區協助搜救工作，並於昨天（11日）成功救出3名生還者。

特區救援隊指揮官、副消防總長（消防安全）于文陽於視像訪問指，當時救援隊獲居民通知，在挖掘工作中，懷疑瓦礫堆下有人被困，隨即奔往現場營救，經安全評估後，在現場挖掘一條通道，安排一名人員爬行前往生還者的位置，3名生還者被救出時清醒及輕傷。他指出，當成功救出生環者，在現場的人士會眾志成城清空道路，安排傷者送上救護車，印象深刻。

他解釋，與2008年四川汶川大地震救援工作最大分別是，土耳其天氣較嚴寒，以及語言不通，部分當地人不懂英文，但幸好有懂得英文的當地人會自薦提供翻譯協助。

被問到災區的情況，于文陽指，當地道路網絡、大部分樓宇嚴重受損，當地天氣嚴寒，日間只有5度，晚間降至零下，救援隊須日間在災場工作，晚上在戶外露宿，感恩救援團隊可以適應環境。他強調，暫時沒有撤離的計劃，「只要有任何一個機會，仍然需要救援隊，我哋就會留喺到」。每次行動會進行風險評估，與國際救災小組協調，當情況許可之下會進行救災工作。

衞生署顧問醫生表示，隊員24小時於嚴寒天氣下戶外工作，醫生會每日為隊員進行身體檢查，確保健康情況合適救援工作。

保安局政府保安事務主任朱文龍稱，救災最大的挑戰是時間，根據以往經驗，救援工作是越早做越好，因此當接獲支援任務後，要爭分奪秒籌組成員，並安排飛機在當地降落，感謝當地港商、華商提供物資及翻譯協助。他指出當地救援隊物資不缺乏，市民毋須捐贈物資，相反可以為災民捐贈禦寒衣物、食物飲用水等。

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記者：陳麗娜