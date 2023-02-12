【BB滿月】陳凱琳細仔滿月晒入院前後照　自爆懷孕後期不適感激鄭嘉穎陪伴

▲ 陳凱琳公開上月分娩前後的照片，並感謝老公鄭嘉穎一直在身邊陪伴。

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎4年抱3，今年1月中誕下第3名兒子Carlos，嘉穎當日回覆傳媒時表示「母子平安，多謝關心」，轉眼已經一個月。Grace今日（12日）在社交平台發文分享Carlos已經滿月。

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Grace在社交平台公開上月生仔前入院、分娩後出院，以及Carlos在家甜睡時的照片，並發文宣布Carlos滿月。她在小紅書寫道，懷第3胎仍然緊張不安，還感到身體不適，幸好有老公在身邊陪伴。

嘉穎和我在醫院抱著Carlos的情景還歷歷在目，轉眼他就一個月大了，雖然這已經是我第三次做媽媽，但我仍然經歷了緊張不安、疲憊和一些身體的不適，謝謝我老公從始至終都在我身邊陪伴我、鼓勵我，我們的五口之家也得到了很多人的祝福，希望Carlos可以在這些美好的祝福中健康長大，歡迎你，細細佬！

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Grace在IG還以英文留言，感謝醫護人員的照顧，「過去的30天太好了。首先，我要藉此機會感謝醫護，在我的整個分娩和康復過程中照顧我。護士們每天到我的房間為我檢查、聊天、鼓勵我和送餐給我（素食太美味了！）。」

她回想第3階段孕期，身體變得非常疲倦、噁心和全身痠痛，多謝老公從頭到尾都在她身旁，「感謝您在分娩時牽著我的手，每天陪在我身邊，直到我出院。」她還多謝上帝對BB的眷顧。

▲ 鄭嘉穎陳凱琳在農曆新年前誕第三胎，組成一家五口，是一家人的最好禮物。（IG圖片）

自家月子餐有塞乳危機

不過，陳凱琳在坐月期間自製的月子餐，引來不少媽媽回應，指她犯了坐月禁忌。註冊中醫師接受本網記者查詢時，就指Grace的月子餐有部分食材未必人人適合，特別是授乳媽媽吃後有機會造成塞奶，繼而引發乳腺炎風險，詳情請看【下一頁】。

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責任編輯︰林綺玲