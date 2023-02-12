  • 21°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 18:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打馬拉松】梁諾妍4小時內完成全馬　靚媽Inez：跑步令我進步

娛樂 17:07 2023/02/12

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

梁諾妍在今屆渣打全馬賽事跑出好成績，

「渣打馬拉松2023」在今天（2月12日）清晨開始舉行，不少娛圈中人分別參加，10公里、半馬、全馬賽事，比如周潤發、吳保錡、余德丞、方紹聰、徐榮、陳健安、梁釗鋒等。

當中，洪永城太太梁諾妍（Inez）在今年參加渣打全馬賽事，也是她產後成為人母後首次參賽。

素來是運動健將的梁諾妍，結果以3小時57分16秒此不俗成績完成全馬，成功做到Sub4（即4小時內完成全馬）。而丈夫洪永城身在巴西，在賽前亦有傳訊息為太太打氣，女兒「Sir face」對媽媽完賽獎牌愛不釋手。

因為Sub4是不少非職業的資深跑友的目標，因此梁諾妍非常開心，在下午於個人社交平台發文分享感受，寫道：

請相信自己是可以的💪🏾
由於以前嘅全馬我一開跑都一味衝衝衝
衝到最後就一定撞牆
跑到最後都係捱得好辛苦咁完走
今次我終於大個女啦（仲要生埋個女）
一開始開得好穩陣好保守
食gel都係每7K就食
去到最後真係仲有貨
不過太遲加速
完走時都仲有貨😂
但係呢個成績我已經好滿足好滿足🥹
天氣熱再加濕氣100%
一直都係想sub 4但係唔敢大大聲講因為驚自己做唔到🙈
最後無傷完走再sub 4好滾動😭
完走見到sir face 係最最最快樂
多謝呢兩個月所有陪我練跑嘅朋友仔！
多謝同我講加油嘅你哋！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

此外，她多謝丈夫隔空打氣。最後更表示：

我真係好鍾意好鍾意跑步
呢兩個月又要做野又要拍野又要湊女s雖然真係好chur好chur
但係我真係好樂在其中🥹🥹🥹
多謝跑步令我進步💛

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」　 黎諾懿教仔：容許佢有點壞

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

洪永城最愛女友Inez無公主病　梁諾妍發展健身室事業未考慮結婚【有片】
17:01 2019/06/03
洪永城最愛女友Inez無公主病　梁諾妍發展健身室事業未考慮結婚【有片】
洪永城女友梁諾妍不節食保持24吋腰圍　授3招減腩練腹肌運動【有片】　　
17:04 2019/06/20
洪永城女友梁諾妍不節食保持24吋腰圍　授3招減腩練腹肌運動【有片】　　
【餅印父女】洪永城女兒100日大樣貌似足爸爸　梁諾妍形容：老公扮女仔
14:14 2022/03/30
【餅印父女】洪永城女兒100日大樣貌似足爸爸　梁諾妍形容：老公扮女仔
【日日媽媽聲】新手爸抱B手震差點跌BB落地　洪永城享受換屎片哄B女兒睡
12:16 2022/05/25
【日日媽媽聲】新手爸抱B手震差點跌BB落地　洪永城享受換屎片哄B女兒睡
【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
16:41 2022/10/31
【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
【寵物情緣】梁諾妍帶愛犬一家放電　洪永城返港為愛妻做司機
18:29 2022/10/02
【寵物情緣】梁諾妍帶愛犬一家放電　洪永城返港為愛妻做司機

你可能感興趣

洪永城最愛女友Inez無公主病　梁諾妍發展健身室事業未考慮結婚【有片】
17:01 2019/06/03
洪永城最愛女友Inez無公主病　梁諾妍發展健身室事業未考慮結婚【有片】
洪永城女友梁諾妍不節食保持24吋腰圍　授3招減腩練腹肌運動【有片】　　
17:04 2019/06/20
洪永城女友梁諾妍不節食保持24吋腰圍　授3招減腩練腹肌運動【有片】　　
【餅印父女】洪永城女兒100日大樣貌似足爸爸　梁諾妍形容：老公扮女仔
14:14 2022/03/30
【餅印父女】洪永城女兒100日大樣貌似足爸爸　梁諾妍形容：老公扮女仔
梁諾妍 洪永城 家庭關係 演員 夫妻之道 跑步

最高瀏覽

【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
21:44 2023/02/11
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】