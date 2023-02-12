【渣打馬拉松】梁諾妍4小時內完成全馬　靚媽Inez：跑步令我進步

▲ 梁諾妍在今屆渣打全馬賽事跑出好成績，

「渣打馬拉松2023」在今天（2月12日）清晨開始舉行，不少娛圈中人分別參加，10公里、半馬、全馬賽事，比如周潤發、吳保錡、余德丞、方紹聰、徐榮、陳健安、梁釗鋒等。

當中，洪永城太太梁諾妍（Inez）在今年參加渣打全馬賽事，也是她產後成為人母後首次參賽。

素來是運動健將的梁諾妍，結果以3小時57分16秒此不俗成績完成全馬，成功做到Sub4（即4小時內完成全馬）。而丈夫洪永城身在巴西，在賽前亦有傳訊息為太太打氣，女兒「Sir face」對媽媽完賽獎牌愛不釋手。

因為Sub4是不少非職業的資深跑友的目標，因此梁諾妍非常開心，在下午於個人社交平台發文分享感受，寫道：

請相信自己是可以的💪🏾

由於以前嘅全馬我一開跑都一味衝衝衝

衝到最後就一定撞牆

跑到最後都係捱得好辛苦咁完走

今次我終於大個女啦（仲要生埋個女）

一開始開得好穩陣好保守

食gel都係每7K就食

去到最後真係仲有貨

不過太遲加速

完走時都仲有貨😂

但係呢個成績我已經好滿足好滿足🥹

天氣熱再加濕氣100%

一直都係想sub 4但係唔敢大大聲講因為驚自己做唔到🙈

最後無傷完走再sub 4好滾動😭

完走見到sir face 係最最最快樂

多謝呢兩個月所有陪我練跑嘅朋友仔！

多謝同我講加油嘅你哋！

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此外，她多謝丈夫隔空打氣。最後更表示：

我真係好鍾意好鍾意跑步

呢兩個月又要做野又要拍野又要湊女s雖然真係好chur好chur

但係我真係好樂在其中🥹🥹🥹

多謝跑步令我進步💛

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