【渣打馬拉松】梁諾妍4小時內完成全馬 靚媽Inez：跑步令我進步
「渣打馬拉松2023」在今天（2月12日）清晨開始舉行，不少娛圈中人分別參加，10公里、半馬、全馬賽事，比如周潤發、吳保錡、余德丞、方紹聰、徐榮、陳健安、梁釗鋒等。
當中，洪永城太太梁諾妍（Inez）在今年參加渣打全馬賽事，也是她產後成為人母後首次參賽。
素來是運動健將的梁諾妍，結果以3小時57分16秒此不俗成績完成全馬，成功做到Sub4（即4小時內完成全馬）。而丈夫洪永城身在巴西，在賽前亦有傳訊息為太太打氣，女兒「Sir face」對媽媽完賽獎牌愛不釋手。
因為Sub4是不少非職業的資深跑友的目標，因此梁諾妍非常開心，在下午於個人社交平台發文分享感受，寫道：
請相信自己是可以的💪🏾
由於以前嘅全馬我一開跑都一味衝衝衝
衝到最後就一定撞牆
跑到最後都係捱得好辛苦咁完走
今次我終於大個女啦（仲要生埋個女）
一開始開得好穩陣好保守
食gel都係每7K就食
去到最後真係仲有貨
不過太遲加速
完走時都仲有貨😂
但係呢個成績我已經好滿足好滿足🥹
天氣熱再加濕氣100%
一直都係想sub 4但係唔敢大大聲講因為驚自己做唔到🙈
最後無傷完走再sub 4好滾動😭
完走見到sir face 係最最最快樂
多謝呢兩個月所有陪我練跑嘅朋友仔！
多謝同我講加油嘅你哋！
此外，她多謝丈夫隔空打氣。最後更表示：
我真係好鍾意好鍾意跑步
呢兩個月又要做野又要拍野又要湊女s雖然真係好chur好chur
但係我真係好樂在其中🥹🥹🥹
多謝跑步令我進步💛
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撰文 : TOPick柴犬出動