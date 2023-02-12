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【全面通關】香園圍口岸停車位爆滿　李梓敬建議口岸停車場全面採預約制度

政治 17:36 2023/02/12

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李梓敬建議運輸署，在口岸停車場全面採納預約制度。(李梓敬fb圖片)

本港與內地全面通關後首個周末，所有口岸現已開放，香園圍口岸停車場周六早上已爆滿，有不少已預約車輛未能駛入，停車場解釋預約系統出錯致「超賣」。新民黨立法會議員李梓敬建議運輸署，在口岸停車場全面採納預約制度，取消「兩溝」，以及加強香園圍口岸每日直達九龍的巴士服務

李梓敬指，香園圍口岸停車場全面爆滿，而且在今天和昨天，更加不斷出現已預約車主，跟未預約車主泊車混亂，導致停車場內擠塞，已預約車主都未能停泊的情況，甚至未來一周，都無車位可預約。

他建議，運輸署應該在口岸停車場全面採納預約制度，取消「兩溝」，不要又有預約、又有非預約，應該只接受預約車輛；運輸署亦應該加強香園圍口岸每日直達九龍的巴士服務，方便旅客和本地居民使用。他昨日建議政府，應在香園圍口岸停車場附近農地，覓地加建停車場，以及在其他口岸加設停車場。

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責任編輯：區綽彥

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