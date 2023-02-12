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【冧天秤】房協安達臣道資助房屋項目　料押後1年至2025/26年完工

社會 17:39 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋地盤，去年9月發生天秤倒塌意外。（資料圖片）

秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋地盤，去年9月發生釀成3死6傷的天秤倒塌意外。房屋局回應傳媒查詢表示，有關地盤工程曾被暫時停止天秤運作，項目涉及約1,400個資助出售單位的完工日期，將由原來的2024/25年，押後1年，修訂至2025/26年。

房屋局發言人指，上述項目只佔未來36萬個公營房屋供應的「很小部份」，預計項目延誤不會影響未來5年的整體公營房屋落成量。

局方續指，公營房屋供應在提速、提效、提量的同時，亦必須注意確保地盤安全，承建商必須為其僱員提供安全的工作環境。

發言人亦提到，政府在《2022年施政報告》及《長遠房屋策略》2022年周年進度報告公布，已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，可以滿足未來10年約30萬1千個公營房屋單位的需求。未來5年傳統公營房屋建屋量，預計會增至約12.8萬個單位，政府亦會持續監察各項目進度，使項目能盡快落成。

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責任編輯：馮琪雅

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