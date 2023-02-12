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楊冪新劇開鏡成龍現身撐場　與大哥成忘年之交結逾廿年友情【多圖】

娛樂 17:52 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

現年68歲的成龍與36歲楊冪年齡相差30年卻原來是忘年好朋友？

劉愷威前妻楊冪主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》日前開機，而劇組的開機大合照被上載到網上，不過焦點落在成龍竟然也在場，估計大哥是專程前往探班，令網民頗感意外未曾合演電影的成龍與楊冪竟是好朋友。

【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？

當時17歲的楊冪與大哥合作拍廣告。

與大哥合演廣告

原來，成龍與楊冪相識超過20年，二人因為在2003年合作拍廣告而結緣。

據悉，該廣告要名美少女與成龍拍檔，可是多位女生經面試後也不過不了關，到當年僅17歲的楊冪現身，終於令大哥滿意，二人由此結緣合作拍廣告。

雖然二人後來沒有一同幕前演出影片，不過2017年由楊冪任主演的電影《逆時營救》，就是由成龍監製。

一向喜歡提攜新人人的成龍，當時更在社交網稱讚楊冪：「看見她在戲中一場在垃圾處理廠的戲，要摸爬滾打，聽工作人員說她受了不少傷，她真得長大了！動作演員的路不好走，加油！」可見大哥十分欣賞對方。

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童星出身曾演星爺電影

其實楊冪是童星出身，4歲已開始參與劇集拍攝，小時候更曾參演周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》。2006年在張紀中製作的《神鵰俠侶》內演郭襄引起關注，到在2009年，因憑劇集《仙劍奇俠傳三》演唐雪見人氣急升，2年後主演《宮》令她奠定一線地位。

她在2012年成立自己工作室，隨後在2014年投資「嘉行傳媒」當老闆，製作影視劇及開經理人公司。

楊冪自2018年與劉愷威離婚後，與多位男星傳緋聞，但她始終沒承認當中任何一個是男朋友。

成龍現身楊冪主演《沒有一頓火鍋解決不了的事》開機禮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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