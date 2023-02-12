【改革中大】張宇人提私人草案改革校董會　冀大增校外成員比例

▲ 張宇人（右）表示，將就《香港中文大學規程》提出私人草案。（鄧家彪節目截圖）

身兼中文大學校董的行會成員，兼立法會議員張宇人指，將就《香港中文大學規程》提出私人草案，並已交律政專員審視，包括將校董會成員人數，由現時的55人減至34人，並大幅增加校外成員佔比。

張宇人昨在工聯會立法會議員鄧家彪的網上節目表示，2019年社會事件反映，中大有必要改革校董會的組成方式。張宇人指出，現時中大校董會人數龐大，校內成員佔比高，難起監察效果，因此認為有必要改革。

他又形容，有關修訂正進行得如火如荼。該私人草案，由三名身兼中大校董的立法會議員聯合提出，包括張宇人、鄧家彪，及民建聯立法會議員劉國勳。

他們建議把將校董會成員人數減至34人，校外佔23，校內成員佔11，大約佔2︰1，並調整校董會的校內與校外成員比例，將大幅增加校外成員佔比。

至於其他修訂建議，則包括大學校董會的主席和副主席，及司庫由校監委任；聘任校長和常務副校長，則須由大學校董會全部成員的四份之三同意。

被問到是否有信心在今年內完成相關審議，張宇人稱，期望在本年6月前完成，並提交上立法會。他又指，本月有兩場諮詢會，亦期望在4月的中大校董會開會時，聽取更多意見。

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責任編輯：趙居逸