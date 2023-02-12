【學英文贏大獎】「迪士尼美語世界」IG拍片遊戲　 爭奪一套3張樂園年票及staycation

▲ 小朋友即日起可以參加「迪士尼美語世界」IG Reels Challenges，跟著Peter唱歌跳舞學英文，有機會贏取豐富獎品。（有關機構提供相片）

著名英語教材「迪士尼美語世界」與星級爸爸陳湛文（Peter）攜手推出CAP IG Reels Remix Challenges有獎遊戲，邀請小朋友一起挑戰拍IG Reels。由即日起至2月28日，小朋友可以用IG Reels Remix影片形式參加挑戰，跟著Peter一路唱歌跳舞，一路學英文，有機會贏取豐富獎品。

最新影片推介︰

「迪士尼美語世界」在日常生活中運用各種原創歌曲、玩具、圖書及影片等互動教材，營造豐富有趣的英語母語環境，讓孩子快樂學習英語。現在只需上官方IG參加拍片有獎遊戲，即有機會贏取總值逾萬元終極大獎。

▲ 大獎是迪士尼樂園「奇妙處處通」金卡一套3張（成人2張、小童1張）。（有關機構提供相片）

IG Reels Challenges參加方法及獎品



第一步︰

由即日起到2023年2月28日，有興趣的父母與孩子可經活動網頁跟Peter一起互動及拍下IG Reels Remix短片，再在Instagram發佈。

第二步︰

進入活動網頁登記參與活動填上個人資料，即有機會贏取大獎。

是次終極大獎非常豐富，獎品總價值逾6萬元，拍得最為出色最佳20條影片之20位參加者，將獲獎品如下：

一獎︰迪士尼樂園「奇妙處處通」金卡（成人兩張、小童一張）$6044（名額1個）

二獎︰

香港迪士尼樂園酒店staycation $2500 （名額2個）

三獎︰

Play Along! 跟著玩系列（名額2個）

四獎︰

Childhome EVOSIT可調式兒童高腳餐椅(自然米色) $1,999（名額1個）

五獎︰

BROTHER智能手機專用日系標籤機 $598（名額5個）

六獎︰

兒童滑行平衡車 $519（名額2個）

七獎︰

迪士尼互動餐廳玩具 $380（名額3個）

八獎︰

LEGO樂高得寶系列Mickey & Minnie Birthday Parade $289（名額4個）

▲ 參加即送價值400元兒童用品，人人有份。（有關機構提供相片）

$400兒童用品 人人有份參加獎

為了鼓勵更多小朋友輕鬆愉快學英文，現凡參加挑戰，更即可獲得價值400元的兒童用品套裝，當中包括米奇多用途掛牌、Gerber士多啤蔬果星星餅2包、Edison Mama水洗蠟筆、Edison Mama餐具套裝、BEABA表面玩具消毒液及Play Along! 動物認知互動學習，人人有份。

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責任編輯︰林綺玲