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【超市情報】今期超市及個人護理店優惠　焦點：珍珍各款薯片加$1多1包

社會 18:48 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

今期超市及個人護理店優惠，焦點：珍珍各款薯片加$1多1包。

今期超級市場及個人護理店推出多項優惠，包括惠康珍珍各款薯片，加$1多1包、維他奶各款豆奶飲品，$48/3排；多款萬寧自家品牌保健產品、女性衛生護理、身體潤膚及手部護理產品正進行買1送1優惠。

惠康優惠：

二月快閃大放送（優惠期： 10/2/2023 - 11/2/2023，只限2天）

  • 買滿$150送$20現金優惠券，下次買滿$100使用

二月快閃至抵買（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）

  • 智利藍桑子，$25.9/3盒
  • 荷美爾午餐肉，$72/3罐，加$5換茄汁
  • 金鳳泰國頂級香米10公斤，$168

至慳至抵價（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

  • 珍珍各款薯片，加$1多1包
  • 維他奶各款豆奶飲品，$48/3排
  • Meadows Home抽取式面紙，$23，買1送1

電視推介

  • 越南虎蝦肉200克 $58/2包（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）
  • 秘魯波子提子 $27.8/磅（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）
  • 加拿大肉眼/西冷牛排220克 $99/2盒（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

激抵大贈送（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

  • 買任何盒裝雞蛋/ 鮮牛奶/ 奶類製品/ 冷凍飲品/ 豆品滿$40，送百福豆腐花229毫升（常溫奶、換購品、散裝產品、Bless果汁及芝士專櫃產品除外）
  • 買舒適達指定*系列牙膏4支，送豐富禮品 ，包括：
    • 維達藍色經典抽取式面紙 4包裝 2件
    • 得寶印花衛生紙10卷裝1件
    • Meadows Home 迷你紙巾 12包裝1件
    • 威露士洗手液清香套裝450毫升3支套裝 1件
    • $30票尾現金劵 1張（於下次購買口腔護理產品滿$60可作$30使用）

*指定舒適達系列牙膏包括：天然亮白、全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏（單支裝）

    點擊圖片放大
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萬寧優惠：（優惠期： 10/2/2023 - 16/2/2023）

多款萬寧自家品牌保健產品、女性衛生護理、身體潤膚及手部護理產品正進行買1送1優惠。

  • 精選萬寧自家品牌保健產品買1送1
  • 精選女性衛生護理產品買1送1
  • 精選身體潤膚及手部護理產品買1送1
  • 精選唇部護理產品買1送1
  • 精選護膚產品買1送1
  • 精選頭髮護理/染髮產品買1送1， 單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 精選萬寧自家品牌掃類美妝工具買1送1
  • LA ROCHE-POSAY 溫泉舒緩噴霧300毫升買1送1  (只限同款)
  • 精選萬寧自家品牌口罩買1送1

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責任編輯：陳麗娜

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