【超市情報】今期超市及個人護理店優惠　焦點：珍珍各款薯片加$1多1包

▲ 今期超市及個人護理店優惠，焦點：珍珍各款薯片加$1多1包。

今期超級市場及個人護理店推出多項優惠，包括惠康珍珍各款薯片，加$1多1包、維他奶各款豆奶飲品，$48/3排；多款萬寧自家品牌保健產品、女性衛生護理、身體潤膚及手部護理產品正進行買1送1優惠。

惠康優惠：

二月快閃大放送（優惠期： 10/2/2023 - 11/2/2023，只限2天）

買滿$150送$20現金優惠券，下次買滿$100使用

二月快閃至抵買（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）

智利藍桑子，$25.9/3盒

荷美爾午餐肉，$72/3罐，加$5換茄汁

金鳳泰國頂級香米10公斤，$168

至慳至抵價（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

珍珍各款薯片，加$1多1包

維他奶各款豆奶飲品，$48/3排

Meadows Home抽取式面紙，$23，買1送1

電視推介

越南虎蝦肉200克 $58/2包（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）

秘魯波子提子 $27.8/磅（優惠期： 10/2/2023 - 12/2/2023，只限3天）

加拿大肉眼/西冷牛排220克 $99/2盒（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

激抵大贈送（優惠期：10/2/2023 - 16/2/2023）

買任何盒裝雞蛋/ 鮮牛奶/ 奶類製品/ 冷凍飲品/ 豆品滿$40，送百福豆腐花229毫升（常溫奶、換購品、散裝產品、Bless果汁及芝士專櫃產品除外）

買舒適達指定*系列牙膏4支，送豐富禮品 ，包括： 維達藍色經典抽取式面紙 4包裝 2件 得寶印花衛生紙10卷裝1件 Meadows Home 迷你紙巾 12包裝1件 威露士洗手液清香套裝450毫升3支套裝 1件 $30票尾現金劵 1張（於下次購買口腔護理產品滿$60可作$30使用）



*指定舒適達系列牙膏包括：天然亮白、全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏（單支裝）

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

萬寧優惠：（優惠期： 10/2/2023 - 16/2/2023）

多款萬寧自家品牌保健產品、女性衛生護理、身體潤膚及手部護理產品正進行買1送1優惠。

精選萬寧自家品牌保健產品買1送1

精選女性衛生護理產品買1送1

精選身體潤膚及手部護理產品買1送1

精選唇部護理產品買1送1

精選護膚產品買1送1

精選頭髮護理/染髮產品買1送1， 單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

精選萬寧自家品牌掃類美妝工具買1送1

LA ROCHE-POSAY 溫泉舒緩噴霧300毫升買1送1 (只限同款)

精選萬寧自家品牌口罩買1送1

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜