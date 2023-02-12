【中大校慶】中大60周年校慶啟動　200無人機夜空砌出多個中大地標屬全港校園首次

▲ 中大60周年校慶啟動禮今晚（12日）舉行，百萬大道夜空上演無人機燈光表演。（梁偉榮攝）

中文大學60周年校慶啟動禮今晚（12日）舉行，活動以「甲子連心，任重志遠」為主題，並為長達1年半的中大校慶活動揭幕。啟動禮首度上演無人機燈光表演，中大指是「全港校園首次大型無人機表演」。活動獲多名高官應邀出席主禮，中大校長段崇智致辭表示，中大往後定會為國家作出更大貢獻，期望兩地恢復全面通關後，與中大深圳校區更緊密合作，並致力加強國民教育。

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啟動禮今晚8時在中大百萬大道舉行，由司儀宣布參加者起立唱國歌作開始。典禮上播放包括中大校友評議會在內多個校友組織的祝賀影片，以及多項學生現場表演。尾聲上演無人機燈光表演，校方指是「全港校園首次大型無人機表演」、「展示科技與藝術的結合」，由200架無人機，主要以紫、金校色燈光，呈現「CUHK 60」、鑽禧校慶專用標誌，以及包括校巴、「四條柱」、「烽火台」，新亞水塔及未圓湖獅子亭的多個中大地標。

多名高官包括政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮，以及創新科技及工業局局長孫東應邀出席，中大校董會主席查逸超及中大前校長金耀基等人亦有份主禮。多名立法會議員包括身兼中大校董劉國勳及鄧家彪亦在席，中大稱，連同其他中大校董、管理層，以及師生、校友和合作夥伴等，逾1,000人參與盛典。中大60周年校慶督導委員會主席殷巧兒宣布，大學會由今日起展開長達1年半的慶祝活動。

陳國基致辭表示，今屆政府支持各間大學壯大本港人才庫，形容中大高瞻遠矚，早在2006年起在大灣區先後設立多個教研基地，中大和深圳中大亦將合辦雙主修課程，他深信中大將會繼往開來，與政府合作增強香港發展動能。

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段崇智分別以兩文三語致辭，他回顧中大首任校長李卓敏在60年前創校時已提出，中大背負中西文化的重要使命，希望中大發展成為具有國際性的大學，確立中大結合傳統與現代、融匯中國與西方的使命，以培育為香港、國家以至全球作出貢獻的人才為目標，段崇智形容此理念高瞻遠矚。

段崇智又指，未來中大一定會支持投入國家發展大計，包括進一步深化與深圳中大合作；隨着兩地通關，他期待與深圳校區建立更緊密合作，並會擴闊中大在國內的發展網絡；中大亦會致力加強國民教育，加深學生對國家的認識和國民身份認同。

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責任編輯：馮琪雅