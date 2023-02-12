【自訂車牌】2女子爭奪「R」潛力見底　2,550萬成交升值仍遜「W」

▲ 新春車牌拍賣。（梁偉榮攝）

運輸署昨日舉行農曆新年車牌號碼拍賣，當中自訂車牌「R」以2,550萬元全日最高價成交，僅次於2021年以2,600萬拍出的「W」，為歷年第二高成交價。全日合共拍賣49個車輛登記號碼，共得款項30,726,000元。

拍賣會上，自訂車牌「R」開價為5,000元，每口叫價1,000元，開拍初段即競爭激烈，逾10名買家爭相舉牌競投。中段由1,000萬開始進入白熱化，由2名女子單對單競爭；二人爭相叫價爭奪，拍賣官把每口價由20萬提升至50萬，經過逾60口叫價，終於由持123號牌的女買家投得，以2,550萬元成交，成交價是底價的5,100倍。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，自訂車牌「R」的成交價較早前估計高出接近一倍，但認為「自由市場難估計，超級富豪有時估唔到」，所以並不意外。他續指，「R」暫時未知升值潛力，惟已經「睇到底綫」，不及2021年以2,600萬拍出的「W」代表「Winner」般具代表性。他亦預計「W」有機會升值至4,000萬元，前景大好。

除最高價的「R」外，車牌「292」以85萬元的成交價排行第二高，「1298」以38萬元的成交價排行第3高。買家葉先生鍾情「3連數字」及「2連英文字母」的車牌號碼，如「TT888」及「VV222」等。他指「預期20萬內，有出手但入面競爭太激烈，價錢較想像中多咗個double（一倍） 。」

拍賣會中，8個車牌號碼無人問津，被運輸處即場收回，當中包括開價84萬的「UU1」、開價77.5萬的「863」、開價47萬的「UU88」、開價2.3萬的「MM121」及開價4.4萬的「XX531」等。顏文翰認為，部分車牌底價過高，導致出現「流拍」，如車牌「863」的底價為77.5萬元，價格偏高，以致「拍賣氣氛做唔到，好似趕客走咁」。

他認為逾30萬的車牌底價水平，買家較易接受，亦指「炒起氣氛，可能可抬到上去」，他也指昨天的車牌成交價較預期高4至5成，以致未能投得心頭好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷