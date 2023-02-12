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【車牌拍賣】業界料自訂車牌「R」潛力見底　遠遜「W」

社會 22:38 2023/02/12

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

新春車牌拍賣。（梁偉榮攝）

運輸署昨日舉行農曆新年車牌號碼拍賣，當中自訂車牌「R」以2,550萬元全日最高價成交，僅次於2021年以2,600萬拍出的「W」，為歷年第二高成交價。全日合共拍賣49個車輛登記號碼，共得款項30,726,000元。8個車牌號碼無人問津，被運輸處即場收回，有買家表示拍賣氣氛未如理想，惟見車牌價格也較預期高，以致未能投得心頭好。

 

拍賣會上，自訂車牌「R」開價為5,000元，每口叫價1,000元，開拍初段即競爭激烈，買家爭相舉牌競投。車牌經過逾60口叫價，最後由持123號牌的買家投得，以2,550萬元成交，成交價是底價的5,100倍。

 

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，自訂車牌「R」的成交價較早前估計高出接近一倍，但認為「自由市場難估計，超級富豪有時估唔到」，所以並不意外。他續指，「R」暫時未知升值潛力，惟已經「睇到底綫」，不及2021年以2,600萬拍出的「W」代表「Winner」般具代表性。他亦預計「W」有機會升值至4,000萬元，前景大好。

 

除最高價的「R」外，車牌「292」以85萬元的成交價排行第二高，「1298」以38萬元的成交價排行第3高。買家葉先生鍾情「3連數字」及「2連英文字母」的車牌號碼，如「TT888」及「VV222」等。他指「預期20萬內，有出手但入面競爭太激烈，價錢較想像中多咗個double（一倍） 。」　

 

拍賣會中，8個車牌號碼無人問津，被運輸處即場收回，當中包括開價84萬的「UU1」、開價77.5萬的「863」、開價47萬的「UU88」、開價2.3萬的「MM121」及開價4.4萬的「XX531」等。顏文翰認為，部分車牌底價過高，導致出現「流拍」，如車牌「863」的底價為77.5萬元，價格偏高，以致「拍賣氣氛做唔到，好似趕客走咁」。

 

他認為逾30萬的車牌底價水平，買家較易接受，亦指「炒起氣氛，可能可抬到上去」，他也指昨天的車牌成交價較預期高4至5成，以致未能投得心頭好。

 

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記者：梁凱婷

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