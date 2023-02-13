【Crown Me】黃心穎轉戰樂壇情人節出新歌　3個字透露當歌手心情

現年34歲的黃心穎自2019年爆出「安心事件」後，形象大插水，由此神隱幾乎消失娛圈，不過近約4年來偶爾也在個人社交平台發文試水溫。

意想不到的是，黃心穎在昨晚（2月12日）於個人社交平台上載一段約20秒的新歌預告，轉戰樂壇自資當跳唱歌手，此外她更把IG上過往大量舊照刪走，有重新出發的意味，但IG每則帖文仍然未開放網民留言。

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▲ 黃心穎新形象。

黃心穎新歌情人節推出

新歌歌名為《Crown Me》，MV預告內，黃心穎騷玉背展性感，而且有多位Dancer一同跳舞，由此可預計是首快歌，並宣布新歌在明天（2月14日）情人節推出 。

而黃心穎的二家姐黃心妙在社交平台轉發心穎MV，更寫道：「你地（哋）會唔會以為嗰個係我」，為妹妹宣傳。而黃心穎亦在限時動態轉發黃心妙發文，並回應：「確實係幾似」。

另外，心穎回覆傳媒承認當歌手出單曲，而問及轉戰樂壇心情，她表示：「平常心」，但不願透露男友「泥鯭」黎萬宏有否幫忙製作新歌。

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一直有歌星夢

事實黃心穎一向有歌手夢，《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》就是由她主唱，只是後因「安心事件」，令《愛．回家之開心速遞》要換歌。

另外，她在2017年與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成「女神團」跳唱《到此一遊》。最經典，是在《星光熠熠耀保良2018》與許志安合唱《會過去的》。

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