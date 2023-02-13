  • 22°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土耳其地震】2個月大嬰兒困瓦礫5日獲救　餓極吸吮救援人員手指

親子 10:24 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

在土耳其地震中，有2個月大嬰兒困瓦礫5日獲救。（影片截圖）

土耳其南部2月6日發生7.8級大地震，災情慘重，土耳其及敘利亞兩國累計死亡人數已逾2.8萬人，超過6,000座建築物倒塌，發生數百次餘震。救援人員仍努力搜索生還者，其中一名兩個月大嬰兒困瓦礫5日奇蹟生存，獲救時餓極吸吮救援人員手指，幸嬰兒現時情況穩定。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」　 黎諾懿教仔：容許佢有點壞

2個月大嬰兒奇蹟生存

綜合外媒報道，救援人員周六（11日）於土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay）救出一名僅兩個月大的嬰兒，他被發現時仍然清醒，當時已被困廢墟長達128小時。從影片可見嬰兒獲救的一刻，雖然他臉上有輕微擦傷的痕跡，但依然眼仔碌碌很精靈。他捱餓足足5天，獲救時餓到忍不住吸吮救援人員的手指。

這名嬰兒奇蹟生存振奮人心，救援人員持續不懈搜救，希望能盡最後努力尋找生還者。網上流傳該嬰兒其後的照片，他目前得到悉心照顧，面露笑顏。不過，報道未有提及嬰兒性別，以及其家人的狀況。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此外，哈塔伊省另有一名7個月大的嬰兒，在地震發生140小時後獲救。地震發生後5天偶爾傳來好消息，包括一名兩歲女童、一名懷孕6個月的孕婦和一名70歲的老婦獲救。

港救援隊救出3人

本港特區政府亦派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊，一行59人於2月10日抵達哈塔伊省，參與救災工作。救援隊於當地時間周六（11日）下午5時30分，在瓦礫堆下約6米救出2男1女，3名生還者已被埋6日。

有救援隊成員難忘傷者被救出時，在場人士齊心協助的畫面，並形容當地天氣嚴寒、言語不通，加上當地基建設施盡毀增加搜救難度，但暫未有撤離的計劃。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【土耳其地震】一家五口被埋129小時奇蹟生還　爸爸瓦礫堆下哀求先救子女
10:57 2023/02/12
【土耳其地震】一家五口被埋129小時奇蹟生還　爸爸瓦礫堆下哀求先救子女
【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔
16:51 2023/02/10
【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔
【土耳其地震】姊弟瓦礫中受困17小時獲救　7歲姊用身體保護弟弟感動萬千網民
11:28 2023/02/09
【土耳其地震】姊弟瓦礫中受困17小時獲救　7歲姊用身體保護弟弟感動萬千網民

你可能感興趣

【土耳其地震】一家五口被埋129小時奇蹟生還　爸爸瓦礫堆下哀求先救子女
10:57 2023/02/12
【土耳其地震】一家五口被埋129小時奇蹟生還　爸爸瓦礫堆下哀求先救子女
【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔
16:51 2023/02/10
【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔
【土耳其地震】姊弟瓦礫中受困17小時獲救　7歲姊用身體保護弟弟感動萬千網民
11:28 2023/02/09
【土耳其地震】姊弟瓦礫中受困17小時獲救　7歲姊用身體保護弟弟感動萬千網民
地震 土耳其 敘利亞 保安局 消防處 衞生署

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
13:17 2023/02/12
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責