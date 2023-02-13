【土耳其地震】2個月大嬰兒困瓦礫5日獲救　餓極吸吮救援人員手指

▲ 在土耳其地震中，有2個月大嬰兒困瓦礫5日獲救。（影片截圖）

土耳其南部2月6日發生7.8級大地震，災情慘重，土耳其及敘利亞兩國累計死亡人數已逾2.8萬人，超過6,000座建築物倒塌，發生數百次餘震。救援人員仍努力搜索生還者，其中一名兩個月大嬰兒困瓦礫5日奇蹟生存，獲救時餓極吸吮救援人員手指，幸嬰兒現時情況穩定。

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2個月大嬰兒奇蹟生存

綜合外媒報道，救援人員周六（11日）於土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay）救出一名僅兩個月大的嬰兒，他被發現時仍然清醒，當時已被困廢墟長達128小時。從影片可見嬰兒獲救的一刻，雖然他臉上有輕微擦傷的痕跡，但依然眼仔碌碌很精靈。他捱餓足足5天，獲救時餓到忍不住吸吮救援人員的手指。

這名嬰兒奇蹟生存振奮人心，救援人員持續不懈搜救，希望能盡最後努力尋找生還者。網上流傳該嬰兒其後的照片，他目前得到悉心照顧，面露笑顏。不過，報道未有提及嬰兒性別，以及其家人的狀況。

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此外，哈塔伊省另有一名7個月大的嬰兒，在地震發生140小時後獲救。地震發生後5天偶爾傳來好消息，包括一名兩歲女童、一名懷孕6個月的孕婦和一名70歲的老婦獲救。

港救援隊救出3人

本港特區政府亦派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊，一行59人於2月10日抵達哈塔伊省，參與救災工作。救援隊於當地時間周六（11日）下午5時30分，在瓦礫堆下約6米救出2男1女，3名生還者已被埋6日。

有救援隊成員難忘傷者被救出時，在場人士齊心協助的畫面，並形容當地天氣嚴寒、言語不通，加上當地基建設施盡毀增加搜救難度，但暫未有撤離的計劃。

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責任編輯︰王明芳