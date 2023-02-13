【夫妻關係】藝人夫婦為家居收納大吵　丈夫嬲爆口不擇言：你唔識生仔

▲ 丈夫在鬧交時口不擇言，斥太太「唔識生仔」。

指責太太不會生孩子，實是令人尷尬。台灣藝人夫妻黃國倫和寇乃馨，一向是當地娛樂圈的模範夫婦。然而，近日兩人在節目上大爆因為收納問題險些離婚，黃國倫更直斥太太「3大罪狀」，氣得寇乃馨當場落淚。

黃國倫和寇乃馨近日在節目《小姐不熙娣》中，大談「老公的求生欲要多高？國倫老師教你高EQ生存法則！」兩人自爆因為家中的收納問題發生爭執，導致差點離婚。原來，寇乃馨見到丈夫的帽子和鞋子很多，所以買了大量儲物櫃來收納。

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然而，黃國倫卻不滿儲物櫃多到連客廳的梳化都被移走，剩下兩張餐桌椅，直言「豪宅變倉庫」。不過，寇乃馨堅持她是為家裡好，以免雜物滿地，沒有地方走路。

你的帽子有幾百頂，鞋子也是數百雙，全部散在地上，然後他就鋪在椅子、桌子上，他屬於一種藝術家亂放型。

接著，兩人因為意見不同而大吵，寇乃馨更控訴丈夫斥責她「三大罪狀」，

你不要老是說你對我多好， 你都為我做牛做馬，你又不會生小孩，不會開車、不會做菜。

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寇乃馨聽後當場淚崩，主持人小S驚訝地直呼，「覺得你們兩個，要不要現在立刻離婚啊，我頭有點痛，我有點受夠了」。黃國倫解釋，自己不是針對生小孩的事，只是認為像小S一樣有3名孩子，可能會比寇乃馨更辛苦。

寇乃馨續說，自己與老公同甘共苦了14年，即使不會做菜、不會生孩子，但可以幫男人打天下，「我覺得秦始皇和漢高祖都想娶我」。節目出街後，引發眾人熱議，寇乃馨在facebook補充，黃國倫從沒有逼她生孩子，他們也還沒有離婚，只是在吵架時，夫妻都擅長不擇手段「耍賤」來「制敵」。

她強調自己更想表達的是「每個人都有自己的優點或弱項」，她期許「我們都能認清自己最在乎的優點，也避開自己最不能接受的缺點……擇其所愛，認其所擇！」

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責任編輯︰王明芳