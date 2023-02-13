《閃電俠》預告集結DC超級英雄　賓艾佛力+米高基頓兩代蝙蝠俠登場

▲ 米高基頓版「蝙蝠俠」在《閃電俠》登場。

自Marvel《銀河守護隊》的導演James Gunn過檔華納，並宣布重啟DC超級英雄宇宙，之前由Zack Snyder主導的《正義聯盟》多位超級英雄，去向令人關注。

而由Ezra Miller 主演的DC新作《閃電俠》（ The Flash）則如期在今年6月上畫，首支官方預告今日登場，當中最令影迷興奮，自是80年代由添布添執導的《蝙蝠俠》主角米高基頓，再次演出蝙蝠俠一角。

▲ Ezra Miller 主演的「閃電俠」。

《閃電俠》早前已公布首張官方海報，主角「閃電俠」Barry Allen 站在高台俯瞰地面，同時出現蝙蝠俠的倒置標記，預示今集蝙蝠俠有很重戲份。

今日預告登場，揭露更多劇情細節，故事主線關於閃電俠跟母親的關係，他因以超越時間的速度，開啟時間之門，卻打開了不同的現實宇宙，甚至引致沒有超級英雄的時空，令地球受到威脅。

預告中出現兩代蝙蝠俠出場，包括由賓艾佛力演出的版本，以及米高基頓再次飾演的黑夜之神，片段中他並以添布頓版本中的飛翔方式退敵，很有致敬味道。

▲ 賓艾佛力再演Batman。

另外，今次《閃電俠》也像《正義聯盟》2.0版本，除有兩代蝙蝠俠，並有《超人》中的反派薩德出場，也有像超人的背影閃現，片段最後更有出現首次在電影登場的Supergirl超少女，確充滿噱頭。

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