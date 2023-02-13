【MIRROR成員】姜濤將於4月參與音樂節演出　姜Man告別神隱回歸舞台成焦點

▲ 姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、 盧瀚霆（Anson Lo）將一同參與音樂節的演出。

日前，原定MIRROR 12子出席活動兼演唱，可是姜濤因身體不適而未有現身，即是MIRROR自去年11月的《903 AllStar籃球賽》後未有再「齊腳」！又有指因身形暴脹及演唱失準成網絡熱話的姜濤一直「神隱」，情況令人擔心。

不過，姜糖們似乎很快再次看到偶像，事關姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、 盧瀚霆（Anson Lo）將一同參與音樂節的演出！

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本周三「現身」記招

「HKT x 西九音樂節」將於3月22日至4月2日舉行為期10日的音樂節，一共有70個演出單位，如：姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、 盧瀚霆（Anson Lo）、方皓玟 、洪嘉豪、衛蘭。

據知MIRROR四子當中，只有Edan會親自現身在本周三（2月15日）舉行的記者會，而姜濤、Ian、Anson Lo會透過視像錄影出席。

至於有關四子的演出日子，有傳Ian、Edan被安排在4月1日演出，而姜濤、Anson Lo則於4月2日現身。

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姜濤曾以視像形式參與音樂節

姜濤會否真的在4月可親自現身在音樂節中演出，也是未知之數，或者他又會以視像形式參與？

他在去年11月11日參加《903 AllStar籃球賽》時，因在上籃時扭傷膝頭而停工休息。他原定在去年11月18日參與「樂在維港」演出，與古典聲樂韓國天后曹秀美合作，最後也因腳傷而改成以特別視像連線方式參與。

主辦機構指大家一直希望可以安排姜濤親身出席音樂會，但同時亦以他的康復進度作首要考量，所以最後選擇以特別視像連線方式參與是次演出，透過螢幕觀看他作表演。

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MIRROR久未「齊腳」

MIRROR自去年11月的《903 AllStar籃球賽》後未有再「齊腳」，姜濤因腳傷、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）因病缺席新城頒獎禮，隊長楊樂文（Lokman）又因確診新冠肺炎而缺席1月1日的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》。

在上周日（2月11日），本來MIRROR全員出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮活動，可是姜濤卻表示身體不適，臨時缺席，MIRROR當日未能齊人上台演出。

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