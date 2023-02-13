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【籃球賽】首屆「佳得樂籃球挑戰賽」獲多位甲一球員參加　總決賽男拔對英華

教育 13:59 2023/02/13

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英華對決漢華4強賽。

首屆「Gatorade Basketball Championship佳得樂籃球挑戰賽」(簡稱「GBC 佳得樂籃球挑戰賽」)中學組4強賽於2月12日在柴灣體育館上演，參賽隊伍包括拔萃男書院、英華書院、精英賽季軍兼「黑馬」喇沙書院和精英賽香港區冠軍漢華中學，最終男拔以59:38擊敗喇沙﹑英華以59:39打敗漢華，奪得決賽權。

最新影片推介︰

男萃和英華將於2月18日在灣仔修頓上演重奪皇者寶座之戰，同日加演大專組、由本港甲一籃球精英和熱血「籃兒」自由組隊的精英組和公開組決賽。

「GBC佳得樂籃球挑戰賽」於公開招募參賽隊伍時，掀起球壇熱烈的討論，除比賽吸引多位本地甲一籃球員組隊參賽和支持(如本港3位MVP球員包括蔡再懃、李琪及泰那)，男子公開組更獲超倍名額隊伍報名參加。

今次中學組4強比賽賽果不但增添「GBC佳得樂籃球挑戰賽」在籃球界的討論性，亦令它成為廣大場外「籃兒」的週末好去處。

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責任編輯︰王明芳

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