【2023賞花秘境】饒宗頤館賞鬱金香歎限定玫瑰特飲　浪漫情人節住宿享文青系愛的表白【內附連結】

▲ 由即日開始至3月下旬，饒宗頤文化館內種植咗數千朶五彩繽「FUN」鬱金香，又增設打卡牆，歎期間限定特飲，與愛侶及愛寵一日遊，浪漫滿屋。

明天就是2月14日情人節，想同愛侶過一個特別的冧冧節日？不妨考慮來一個文青Feel的「花之旅」，藉花語向愛侶表達濃濃愛意。擁有百年歷史的三級歷史建築群的饒宗頤文化館，現正展示數千朵不同顏色的鬱金香，色彩鮮艷，在特色的古建築下賞花打卡，必定帶來愉悅的好心情。此外，饒宗頤文化館的文化旅館翠雅山房，現正推出期間限定的「情人節住宿套票」，更備有寵物友善客房，不妨與愛侶帶同愛寵，過一個文青系的情人節。

「花深時節」係深水埗民政處今年的一個特別項目，精選區內多個賞花熱點 ，整合成賞花路線圖，方便大家同美景打卡。該活動亦透過跨界別攜手合作，將會喺2月中旬至5月期間，舉行多姿多采嘅活動，希望區內外朋友多些前往深水埗區賞花。

「花深時節」的第一站由饒宗頤文化館出發，由即日開始至3月下旬，館內種植咗數千朶五彩繽「FUN」鬱金香，又增設打卡牆，浪漫滿屋。大家快啲趁情人節同另一半一齊嚟打卡啦 !今次饒宗頤文化館種植的鬱金香花朵，乃由「長春行保育機構有限公司」捐贈予饒館作展示用途，藉以響應即將於3月10至19日舉行的香港花卉展覽，以及深水埗花卉活動花深時節 Fête des Fleurs 。

▲ （饒宗頤文化館fb）

鬱金香展示區設於文化館中區、咖啡店門外，現場有多個打卡景點，費用全免，歡迎公眾前來觀賞和拍照留念。饒館Coffeeflow為響應深水埗花節活動#花深時節，更特別炮製以花為主題嘅特飲「花深咖啡」（紅絲絨玫瑰鮮奶咖啡），期間限定供應至3月31日。

▲ 饒館Coffeeflow為響應深水埗花節活動#花深時節，更特別炮製以花為主題嘅特飲「花深咖啡」（紅絲絨玫瑰鮮奶咖啡），期間限定供應至3月31日。（饒宗頤文化館fb）

而翠雅山房推出的期間限定情人節住宿套票，供應日期為2月14日至3月14日，基本套票包括：標準雙人客房連早餐、House of Joy 雙人晚餐 (必須預約, 可選室內或室外座位)、送房間內汽酒乙枝、送仿玫瑰小花乙束、送心型咕𠱸乙個、送小熊公仔乙個。套票價錢由HK$1,888起，2月14日則由HK$2,888起（已升級共5道菜連餐酒情人節浪漫晚餐）。

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擁有寵物的愛侶，可選擇​套票升級：寵物住宿連早餐HK$500/隻。該等寵物友善客房只接受電話或電郵預約，詳情請聯絡2100-2888或按此查詢。

編輯：葉翠華