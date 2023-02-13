【6.4集結】涉6.4晚參與非法集結　送貨員認罪判囚7個月

▲ 涉6.4晚參與非法集結，送貨員認罪判囚7個月。（資料圖片）

送貨員及物流公司東主涉於2020年6月4日晚上，在旺角參與非法集結其間將圍欄拖馬路，早前於區域法院分別承認1項非法集結罪。涉案送貨員今（13日）被判監7個月，法官判刑時指，若非警方當時採取行動，本案或會變得更嚴重。法官另將餘下的被告押後至3月30日判刑，以待被告處理私人事務，被告續准保釋候判。

被告劉雨釗（58歲，送貨員）及曾子良（55歲，物流公司東主），兩人早前各承認1項非法集結罪。

法官判刑時引述首被告求情指，本案事出突然，首被告僅參與增路，造成短暫交通堵塞，並未有造成嚴重傷亡，案發時間亦只有數分鐘，當中首被告亦未有鼓吹、號召角色。

法官指，本案發生於旺角主要街道，但原先在街道上的數百人，至案發時僅剩下數十人。法官指，本案持續時間及範圍，以及對市民影響均有限，但亦不可輕視，因案件隨時可演變成暴動。

法官指，若非警方當時採取行動，本案或會變得更嚴重。法官接納首被告受當時社會氣氛影響，考慮到其認罪，判監7個月。法官將次被告的判刑押後至3月30日，以待其處理私人事務。

案情指，2020年6月4日下午6時，有約500人於朗豪坊和亞皆老街聚集悼念6.4，其間有人不停大叫「光復香港，時代革命」等口號。

人群在2個多小時後開始散去，隨後亞皆老街近砵蘭街交界的馬路突然有50多人衝出，以致馬路上車輛停下。網上片段顯示，2名被告分別將圍欄拖出亞皆老街馬路，意圖阻塞交通，便衣警員即上前去制止及拘捕2人。

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記者：梁錦麟