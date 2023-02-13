【香港小姐】入行拍劇做是非精　曾唱《開心速遞》主題曲黃心穎自資出歌追夢

▲ 黃心穎一直有個歌手夢。

原籍廣東惠州的黃心穎於美國出生，在加拿大成長的黃心穎於2012年畢業於英屬哥倫比亞大學金融與國際商業碩士，同年回港參選《香港小姐競選》並獲得亞軍，其後加入TVB成為旗下藝人。

黃心穎一直有個歌手夢，她曾為TVB劇《愛．回家之開心速遞》主唱主題曲《在心中》，亦曾跟馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成限定女團跳唱《到此一遊》，最為人印象深刻的就是與許志安在慈善活動上合唱《會過去的》，如今更自資出歌力追歌手夢。

【Crown Me】黃心穎轉戰樂壇情人節出新歌 3個字透露當歌手心情

最新影片：蔡國威專訪

入行獲力捧

2013年，黃心穎入行首部參演的劇集為台慶劇《On Call 36小時II》，當時的她客串劇中一角。同年，她代表香港參選世界小姐並晉級12強。

黃心穎漸逐獲TVB力捧，劇接劇演出的同時亦為多個節目擔任主持，其中於《學是學非》成為「是非精」之一，備受觀眾關注。

2015年可算是黃心穎的豐收之年，她於《萬千星輝頒獎典禮》中同時獲得「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「最佳節目主持」提名，為該年度獲提名最多的女藝人。

【奇妙的一天】與黃心妙一家+友人遊主題樂園 廿四孝姨姨黃心穎幫家姐湊女

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

追歌手夢

黃心穎一直有個歌手夢，入行後的她把握每次唱歌的機會，最入屋的是為《愛．回家之開心速遞》主唱主題曲《在心中》，不過因爆出「安心事件」後，劇集需要立即更換主題曲。

2017年，黃心穎與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩姐成限定女團，五女一同跳唱《降魔的》主題曲《到此一遊》，引起觀眾討論。

不過討論度最高的一定是黃心穎與許志安同場演出，二人曾於《星光熠熠耀保良2018》合唱《會過去的》。

近數年幾乎消失於娛圈的黃心穎近日正式上水，宣布將於情人節發布新歌《Crown Me》，預告片中的她大騷玉背展示性感，新歌估計是一首快歌。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R