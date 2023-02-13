【子宮肌瘤】四肢纖瘦大肚到似懷孕　30歲女求醫揭患子宮肌瘤

▲ 四肢纖瘦大肚到似懷孕，30歲女求醫揭患子宮肌瘤。

如閣下沒有懷孕，卻出現「肥肚不肥身」，小心是疾病找上門！有外科醫生拆解，肚子變大常見的3個原因，除了可以是胃氣脹或肥胖導致外，原來還可以是腫瘤造成。曾有一名年約30歲女病患，四肢纖瘦，但肚子卻大到彷似懷孕般，經檢查後，才發現病患身體內藏18厘米的子宮肌瘤。

最新影片:

外科醫生陳榮堅在個人網站中分享，曾遇見一位30歲的女病患，四肢纖細，肚子卻大到常常被誤以為是懷孕，經常坐公共交通工具時，都有人因此讓座給她；因為太常被誤會，她就很受不了，也很疑惑自己到底是胖還是肚子有什麼問題，所以最終到診所求醫。

陳榮堅一觸診發現，她的肚子有一個凸起的硬塊，而且有點偏右邊。惟以他過去醫學知識，如果肚子大真的是因為胖的時候，肚子雖然會凸，但不會偏向某一邊，摸起來也不會很硬，大部分會是比較軟的狀態。於是，便再為女病患進行詳細檢查，發現原來女病患肚子裡面有一個18厘米大的子宮肌瘤；他坦言，18厘米的腫瘤是「真的很大」，後來就趕快轉介給婦產科處理。

陳榮堅又表示以外科醫生的觀點來說，除非說有某些特殊肝臟的狀況，不然一般與腹腔內胃腸道相關，或婦產科的腫瘤大於5厘米，基本上它不會再變小，會一直變大，甚至會壓迫到其他的器官、神經或血管。這些時候，就需考慮手術治療。

此外，陳榮堅日前也在Facebook發文分享肚子大3個常見的原因，如下：

一、消化不良

消化不良的病人，肚子容易一直脹氣，腹壁長時間被撐大，再加上運動量不夠的時候，就容易有肚子大的情形。

二、中心型肥胖

中心型肥胖就是跟代謝性疾病有關，像是有糖尿病，或者有高血脂的病人，脂肪特別容易囤積在肚子。

三、腫瘤

腫瘤也會造成肚子看起來很大，像是子宮肌瘤等等，這也是最不樂見的情況。

何謂子宮肌瘤？

婦產科專科醫生方秀儀了早前接受TOPick訪問時，講解症狀成因子宮肌瘤（Uterine fibroids/leiomyomata）是常見婦科疾病。子宮肌瘤俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤和間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

子宮肌瘤治療方法

方醫生指，子宮肌瘤是一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大，一般治療方法如下：

可以用手術切除。視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。

收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。除了開刀切除子宮肌瘤或子宮，現在還有子宮內膜熱熔術及子宮動脈栓塞術等。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。她解釋到，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣