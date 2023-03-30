【健康資訊】春困夏乏秋盹冬眠 辦公室必飲花茶增強陽氣抵抗「春困」

▲ 春天推介可以飲用茉莉花茶。

近日有否感到十分疲倦，早上不願起床？季節更替帶來的氣溫變化，加上日照時間增加，人體的生理和心理狀態也要調節，導致疲勞、困倦等情況，稱之為春困。「春困夏乏秋盹冬眠」這八字簡單闡述了四季變化為人體帶來的不同影響。

春天，人體需要適當的休息與保暖，因為春天是生長季節，體內陽氣會增強。如果沒有適當的保護，便會導致疲勞和身體不適，削弱抵抗春困的能力。夏天猛烈的陽光，需要注重防曬和消暑，體內陽氣過度耗損便會導致疲倦乏力。

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秋天是病毒繁殖的季節，需要增強免疫力，身體也增強以應付寒冬的來臨，因而疲憊。冬天寒冷，是最需要休息的季節，以保存體內陽氣。如果不適當保護，體內的陽氣會因寒冷而變弱，容易感冒生病。

《黃帝內經》提及春困主要是由於陰陽不調所致。在陰陽不調的情況下，身體機能正常運行，便會導致身體疲勞、困倦、情緒低落等情況。因此建議通過調整陰陽調和，以保持身體的生理和心理平衡，以改善春困情況。建議可以飲用茉莉花茶，有助提神醒腦、安神利氣、清肝明目、清熱解毒，保持穩定情緒。

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原文刊於晴報，標題經TOPick編輯修改，原題為〈春困夏乏秋盹冬眠〉