【口腔腫瘤】31歲女星嘴曾長巨大腫瘤　侵蝕神經牙齒和牙齦全挖掉

▲ 31歲女星嘴曾長巨大腫瘤，侵蝕神經做兩次手術，將牙齒和牙齦全挖掉。

台灣「偶像劇之母」柴智屏的獨生女高雋雅，2016年因模仿電影《優獸大都會》的樹懶「阿閃」爆紅，演出過不少戲劇作品，並翻唱多首歌曲。近日她在節目上透露，17歲時因口腔層長腫瘤，住院一個月，做了2次手術，當時因為手術甚至將牙齒和牙齦全都挖掉，因此現在她的牙齒和牙齦都是假的。

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高雋雅在台灣節目《醫師好辣》中表示，在她17歲高二時，長了好發於青少年的「造釉細胞瘤」，她解釋到，如果晚一點發現，腫瘤有可能會擴大到整個顔面神經，導致臉部變形。所幸因她讀書喜歡用手撐著臉念書，累了手就換邊，某天她發現兩邊臉靠起來的感覺不一樣，求醫驚悉嘴內右下方長了「造釉細胞瘤」，並且腫瘤已經大到侵蝕牙齦，牙根也全部浮在上面。

她坦言由於病情嚴重，當時住院住了一個月，動了2次手術：「那時候真的很痛苦，要插鼻胃管」。因第一次手術時要從嘴巴裡面開刀，就先把腫瘤挖掉。挖掉腫瘤之後，醫生本來想保留需要拿掉的5、6顆牙齒，但因發現腫瘤已經侵蝕到她的牙齦和神經，於是決定開第2次刀，需要冷凍嘴巴右下方的神經，然後將她的牙齒和牙齦全部被挖掉。目前高雋雅下面一排的牙齒和牙齦都是假的，也不能植牙。

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手術之後，醫院詢問高雋雅家屬的意見自費做高壓氧艙，可以幫助修復皮膚細胞，使傷口癒合得更快，一次需要花費3、4000新台幣，一個星期做2次。她直言治療下來花費了蠻多錢，不過她覺得高壓氧艙使得傷口恢復的時間更快，並形容高壓氧艙很酷，像是進入小小的飛機艙，裡面還會播放音樂，只需要在裡面呆坐1小時，吸收高壓氧氣就可以幫助傷口愈合。

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責任編輯︰羅嘉欣