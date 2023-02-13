Samsung Galaxy S23系列旗艦手機現接受預訂　選購Galaxy S23 Ultra機價低至半價【內附詳情】

CSL Mobile 推出Samsung Galaxy S23系列手機預訂優惠，凡選用指定1O1O或csl 5G服務計劃，選購Galaxy S23 Ultra機價低至半價，客戶更可以Club積分兌換自訂機殼背蓋設計，為新手機加入個人

化元素，盡顯獨特品味。

由即日起，市民親臨各1O1O Center/csl專門店或透過1O1O/csl網頁登記預訂Samsung Galaxy S23、Galaxy S23+及Galaxy S23 Ultra系列手機服務計劃，除可享官方預訂優惠外，更可額外獲得總值達8,000元的多項精彩禮品。

▲ inno3C i-ACW3 cum UV-C 殺菌消HEPA毒冷暖風機

當中，包括由1O1O/csl獨家發售、獲認證可殺滅新冠病毒的inno3C i-ACW3 HEPA cum UV-C殺菌消毒冷暖風機及高達10,000 Club積分，相當於香港至曼谷經濟艙來回機票乙張，1O1O 客戶更可尊享1O1O私人助理服務，免費協助預訂旅遊行程。

客戶亦可選擇以Club積分在The Club及Club Travel平台或1O1O Center/csl專門店兌換其他至潮禮品、旅遊配件或數據漫遊日費通行證。

當中包括首度引入的香港設計手機殼品牌CustomMadeCase DIY 機殼背蓋服務，客戶如同時Trade-in指定舊手機型號，更可兼享1,000元之Trade-in月費回贈優惠。

另外，親臨1O1O Center/csl專門店，或在預訂網頁透過專屬連結成為美國運通Explorer信用卡新會員，並以新卡於1O1O Center/csl專門店選購指定Samsung Galaxy S23系列淨機，可享簽賬回贈及即時折扣達1500元。

另外，現有美國運通卡會員憑合資格美國運通卡亦可享500元即時折扣。

詳請按此