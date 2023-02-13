【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯

▲ 有無「口愛」張嘴便知！牙醫曝1跡象：情人節後更明顯。

定期檢查牙齒很重要，不過小心會透露了自身小秘密給牙醫知道。有牙醫表示，可透過一跡象分辨患者近期有無進行過「口愛」，尤其情人節後出現得更頻繁。

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外國牙醫「Dentite」常在抖音分享有關口腔健康知識，他曾指出，牙醫可透過觀察患者是否有顎部瘀斑（Palatal petechiae），即軟顎後方出現瘀青的跡象，分辨患者近期是否有「口愛」行為。他表示，口愛若太過頻繁，就容易造成軟顎後方瘀青；只偶爾進行則影響不大。

此説法也獲牙醫同行證實。在外國論壇上，有一名女患者就此説法詢問診所牙醫，結果牙醫果斷證實，患者若短期內進行過激烈口愛，口腔中就會有瘀青跡象。他還笑稱：

通常情人節過後，我們會發現這種瘀青更頻繁地出現。

不過他釐清，除非患者年紀非常小，或有被虐待跡象，否則牙醫通常不會有太大反應。

網民：尷尬了

牙醫分享的「奇怪小知識」曝光後，令不少網民感到震驚，紛紛表示「日後不知該如何面對牙醫」。

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責任編輯：羅嘉欣