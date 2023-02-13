  • 22°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯

醫生診症室 11:41 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

有無「口愛」張嘴便知！牙醫曝1跡象：情人節後更明顯。

定期檢查牙齒很重要，不過小心會透露了自身小秘密給牙醫知道。有牙醫表示，可透過一跡象分辨患者近期有無進行過「口愛」，尤其情人節後出現得更頻繁。

最新影片：

童學園
【童學園】德瑞國際學校雙語教學接軌國際　培育世界公民 通往全球頂尖學府

外國牙醫「Dentite」常在抖音分享有關口腔健康知識，他曾指出，牙醫可透過觀察患者是否有顎部瘀斑（Palatal petechiae），即軟顎後方出現瘀青的跡象，分辨患者近期是否有「口愛」行為。他表示，口愛若太過頻繁，就容易造成軟顎後方瘀青；只偶爾進行則影響不大。

此説法也獲牙醫同行證實。在外國論壇上，有一名女患者就此説法詢問診所牙醫，結果牙醫果斷證實，患者若短期內進行過激烈口愛，口腔中就會有瘀青跡象。他還笑稱：

通常情人節過後，我們會發現這種瘀青更頻繁地出現。

不過他釐清，除非患者年紀非常小，或有被虐待跡象，否則牙醫通常不會有太大反應。

網民：尷尬了

牙醫分享的「奇怪小知識」曝光後，令不少網民感到震驚，紛紛表示「日後不知該如何面對牙醫」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【性病危機】27歲單身女子洗牙染梅毒　醫生分享病例引爭議
11:46 2023/02/09
【性病危機】27歲單身女子洗牙染梅毒　醫生分享病例引爭議
【口臭警號】新年飯局現口臭極尷尬　研究揭3種食物可改善
11:30 2023/01/21
【口臭警號】新年飯局現口臭極尷尬　研究揭3種食物可改善
【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育
17:29 2023/01/12
【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育

你可能感興趣

【性病危機】27歲單身女子洗牙染梅毒　醫生分享病例引爭議
11:46 2023/02/09
【性病危機】27歲單身女子洗牙染梅毒　醫生分享病例引爭議
【口臭警號】新年飯局現口臭極尷尬　研究揭3種食物可改善
11:30 2023/01/21
【口臭警號】新年飯局現口臭極尷尬　研究揭3種食物可改善
【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育
17:29 2023/01/12
【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育
健康問題 網絡熱話 牙醫 情人節

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
13:17 2023/02/12
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責