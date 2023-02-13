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【通關機遇】港航運物流業界尋求轉機　料通關拓展珠三角合作可成契機

社會 06:00 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

《十四五規劃綱要》明確提出香港需提升國際航運及貿易物流中心地位，惟過去十年香港港口貨櫃吞吐量持續下跌約三成，本港物流業界急需破局。香港物流商會主席鍾鴻興認為，全面通關是契機，倡香港透過與珠海粵港澳物流園合作，擴闊轉口能力，有信心扭轉過去十年跌勢。

疫情期間不少本港貨源流失至鄰近港口，航運交通界立法會議員易志明指，現時珠三角各大港口競爭激烈，政府需要鞏固香港作為國際航運中心的地位，宜做好溝通，避免惡性競爭。

香港曾擁有全球首屈一指的港口，惟過去十年貨運量持續下跌，翻查海事處數據，香港的世界貨櫃港口排名由2007年的第3位，逐步跌至2021年的第9位。具體而言，整體貨櫃吞吐量由2011年起呈現跌勢，由當年能處理2,438.4萬個標準貨櫃，持續跌至去年的約1,657.3萬個標準貨櫃，跌幅約32%。

面對種種挑戰，香港要獨力提升航運及貿易物流中心地位不易，鍾鴻興認為，走出疫情後全面通關是重要契機。他解釋香港物流貿易依賴內地貨源，而與大灣區城市頻繁往來，亦是實現「多式聯運」好機遇，為本港物流業增值的先決條件。

鍾鴻興指出，珠海的粵港澳物流園既將落成，是大幅增強本港轉口能力的重要機遇，「香港的優勢在於法制、稅制、國際航點多，而珠海則勝在國內航點遠比香港多，只要用好港珠澳大橋和簡化清關程序，香港的優勢將再增加，有望扭轉過去十年物流困局。」

翻查廣東省人民政府網頁資料，珠海粵港澳物流園去年動工，料今年可作首階段營運。物流園總建築面積約154萬呎，日後將集物流、金融、服務於一身的國際物流中心，園區向東可在1小時內到達香港、南面連接橫琴、西連珠海機場、北連珠江西岸各省市。物流園落成後，日後內地出口貨物經預先完成安檢，料可無縫運達機場或港口轉運，毋須重複安檢程序，增加轉口效率和能力。

航運交通界立法會議員易志明分析指，香港港口貨運量減少由外憂內患造成，外圍環境方面，地緣政治、中美角力、歐洲內部無法消化貨存，均持續影響進出口需求；內部而言方面，鄰近港口如鹽田港、蛇口港、大鏟港與香港定位愈趨相近，有同質化情況，正出現惡性競爭，「另外疫情下好多貨物不再選用香港轉運，例如馬來西亞和泰國的榴槤、智利和澳洲的車厘子，已經有逾千個貨櫃（損失）。」他認為政府需要做好溝通，才能鞏固香港作為國際航運中心地位。

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記者：陳梓蔚

 

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