【空中驚魂】飛機急速下墜如坐過山車　乘客尖叫狂哭留遺言畫面曝光

▲ 飛機急速下墜如坐過山車，乘客尖叫狂哭留遺言畫面曝光。

中國西部航空一架由拉薩飛往至重慶的PN6392航班，在飛行途中遭遇氣流，出現大幅度顛簸並急速下墜，過程持續約10分鐘，機艙上尖叫聲不斷，更有乘客拿出手機一邊哭一邊留下遺言。

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綜合內地傳媒報道，涉事的中國西部航空PN6392航班客機，上周六（11日）下午1時48分從西藏拉薩貢嘎國際機場出發，型號為空中巴士A319，在飛行途中突然遇到氣流。有機上乘客拍下片段，可見機艙劇烈搖晃，乘客紛紛驚呼尖叫。

乘客憶述，客機剛起飛時較平穩，但飛行一段時間後開始左搖右擺，然後多次下墜，過程約持續了10分鐘，機上很多乘客嚇得尖叫，機組人員則透過廣播不斷安撫乘客。有乘客在網上分享自己與朋友的聊天記錄，指當時拿出手機邊哭邊寫遺言。

事發畫面曝光：

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所幸航班最終安全抵達重慶江北國際機場，沒有乘客受傷。西部航空客服工作人員回應，航班最起降時間均在正常調整範圍內。

影片引起網民熱議，不少人都直呼「嚇人」、「再有這種事真的不敢坐飛機了」。但亦有人認為飛機遇氣流顛簸很正常，「去西藏或者內蒙，遇到大風有強烈顛簸在所難免，希望每架飛機都能起落平安」、「不要亂製造恐慌」。

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責任編輯︰羅嘉欣