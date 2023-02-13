【全民造星V】《造星V》天宇疑不滿busking被霸位　爆粗威脅：再唔唱打你㗎

▲ 《全民造星V》參賽者天宇疑被揭黑材料。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》推出第5輯，《全民造星V》日前（2月10日）舉行記招，2000人報名中94位參賽者順利誕生。當中參賽者98號梁浩朗（Aaron），因被指與ERROR副隊長何啟華（Dee哥）撞樣而備受注目，現年30歲的他報稱職業是大律師。

除了「翻版何啟華」成焦點，還有COLLAR成員Marf（邱彥筒）的緋聞男友盧思睿（Bryan）以及同樣參加《全民造星IV》身出的Win Win（楊安妮）男友黃家灝（KC），今輯《全民造星V》可說甚有睇頭。

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王天宇被揭黑材料

不過《全民造星V》記者招待會亮相後，即有參賽者被揭黑材料。

有網民翻出一年半前在旺角街頭疑因霸位busking問題而展開罵戰的影片，指當中爆粗挑釁拍片者的就是參加今屆《全民造星V》的38號參賽者天宇（王天宇），成為第一位被揭黑材料的參賽者。

▲ 片中爆粗男被指是《全民造星V》參賽者天宇。

影片標明攝於2021年7月，片中疑似天宇的男子穿上日本餐廳制服，在旺角豉油街指罵港菲混血街頭表演者Oliver Ma（馬賦馳），估計因霸位街頭賣藝而引起衝突：「今日busking霸位，我哋一個女仔喺度霸位，佢粒聲唔出走嚟搶X咗人哋個位！」

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期間他舉出手機反拍對方，並不停爆粗怒斥：「影我做乜？我企喺度聽歌都唔得。你個樣成個女人咁，好難睇呀你個樣！好X Gay呀，X街，X你老X。」更即場「點唱」並威脅Oliver Ma：「你再唔唱打你㗎！」

不少網民湧入該帖文留言，恨批天宇這行為十分沒禮貌，務求「推」至令到ViuTV關注事件。

▲ （Instagram圖片）

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