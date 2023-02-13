  • 24°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星V】《造星V》天宇疑不滿busking被霸位　爆粗威脅：再唔唱打你㗎

娛樂 12:08 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

《全民造星V》參賽者天宇疑被揭黑材料。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》推出第5輯，《全民造星V》日前（2月10日）舉行記招，2000人報名中94位參賽者順利誕生。當中參賽者98號梁浩朗（Aaron），因被指與ERROR副隊長何啟華（Dee哥）撞樣而備受注目，現年30歲的他報稱職業是大律師。

除了「翻版何啟華」成焦點，還有COLLAR成員Marf（邱彥筒）的緋聞男友盧思睿（Bryan）以及同樣參加《全民造星IV》身出的Win Win（楊安妮）男友黃家灝（KC），今輯《全民造星V》可說甚有睇頭。

【全民造星V】Lokman+肥仔分享心水參加者　「翻版何啟華」Aaron：好似照鏡咁【有片】

最新影片推介：蔡國威專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

王天宇被揭黑材料

不過《全民造星V》記者招待會亮相後，即有參賽者被揭黑材料。

有網民翻出一年半前在旺角街頭疑因霸位busking問題而展開罵戰的影片，指當中爆粗挑釁拍片者的就是參加今屆《全民造星V》的38號參賽者天宇（王天宇），成為第一位被揭黑材料的參賽者。

片中爆粗男被指是《全民造星V》參賽者天宇。

影片標明攝於2021年7月，片中疑似天宇的男子穿上日本餐廳制服，在旺角豉油街指罵港菲混血街頭表演者Oliver Ma（馬賦馳），估計因霸位街頭賣藝而引起衝突：「今日busking霸位，我哋一個女仔喺度霸位，佢粒聲唔出走嚟搶X咗人哋個位！」

    點擊圖片放大
    +16
    +15

期間他舉出手機反拍對方，並不停爆粗怒斥：「影我做乜？我企喺度聽歌都唔得。你個樣成個女人咁，好難睇呀你個樣！好X Gay呀，X街，X你老X。」更即場「點唱」並威脅Oliver Ma：「你再唔唱打你㗎！」

不少網民湧入該帖文留言，恨批天宇這行為十分沒禮貌，務求「推」至令到ViuTV關注事件。

（Instagram圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【減肥大作戰】姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲　曾重210磅4階段減肥變萬人迷
10:03 2023/01/05
【減肥大作戰】姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲　曾重210磅4階段減肥變萬人迷
【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢
12:00 2023/01/06
【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
12:42 2023/01/17
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
11:59 2023/01/28
【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
【全民造星V】94位參賽者首度亮相　「翻版何啟華」Aaron成焦點
18:46 2023/02/10
【全民造星V】94位參賽者首度亮相　「翻版何啟華」Aaron成焦點
【全民造星V】Lokman+肥仔分享心水參加者　「翻版何啟華」Aaron：好似照鏡咁【有片】
19:04 2023/02/10
【全民造星V】Lokman+肥仔分享心水參加者　「翻版何啟華」Aaron：好似照鏡咁【有片】

你可能感興趣

【減肥大作戰】姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲　曾重210磅4階段減肥變萬人迷
10:03 2023/01/05
【減肥大作戰】姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲　曾重210磅4階段減肥變萬人迷
【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢
12:00 2023/01/06
【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
12:42 2023/01/17
【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車
娛樂人物職業 歌手 全民造星 網絡熱話 娛樂行業 表演 ViuTV

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
13:17 2023/02/12
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責