【回南天】霧鎖將軍澳能見度降至100米　市民開窗見白茫茫笑稱似仙境

▲ 霧鎖將軍澳，本港今晨能見度降至100米。

近日本港天氣持續潮濕，天文台今晨（13日）指，一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，早上有霧，港內能見度降至100米左右。有將軍澳區居民今晨就在網上分享街外景況，只見一片白茫茫霧氣，濕氣極重。

▲ 有坑口市民拍到白茫茫一片。（圖片來源：Facebook群組「將軍澳主場」）

據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民今日上載了一張照片，白茫茫一片下隱約可見幾幢樓景，網民指是在坑口拍攝，並形容情景「誇張」。

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帖文引來不少網民熱烈回覆，也有網民由多個角度貼上將軍澳、坑口、寶琳、調景嶺等情形，可見大廈與大廈間被濃重霧氣包圍，部分網民張貼的照片更只見一片霧氣，甚麼都無法看清。點擊睇更多：

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有網民以文字回覆發帖者，留言表示「寶琳一樣」、「同屋苑對面樓都睇唔到」；也有人幽默稱：「有啲好奇會唔會住將軍澳會易啲風濕發作」、「我去咗仙境」點擊睇更多留言：

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天氣潮濕，容易受濕氣所困。而濕困有許多表徵，諸如肢體浮腫、經常疲累，以至常放臭屁等。要改善身體濕重情形，不妨在生活上都留意以下數點：



1. 捨冷取熱

戒凍飲和生冷食物。如要吃，最好吃經烹調的蔬菜類，半碗煮熟的蔬菜、芽菜、瓜類或菇類相等於1份菜，每日需要3份菜維持營養均衡。

2. 戒肥甘厚味

中醫一般認為甜會生濕，吃過多甜味食物，會更加生濕又生痰。過度進食肥膩和煎炸食物導致脾胃濕熱，辛辣食物也一樣對脾胃造成刺激，引致脾虛濕滯。

3. 避免捱夜

晚上寒邪盛放，不入睡卻繼續活動，增加身體吸寒機會，與飲凍飲原理一樣，都會影響脾胃的運作而生濕，如果工作容許，建議晚上11時前入睡，保持睡眠7至8小時的習慣。

4. 日日做運動

不做運動，身體好易聚濕。每周至少做3次30分鐘帶氧及能夠排汗的運動，加速血液循環、增強腸道、脾胃等臟腑功能，是直接而有效的排濕方法。

5. 曬太陽

每天在太陽初升及黃昏的時間到公園散步，曬太陽15分鐘，有助減輕體內濕氣。若未能在那段時間接觸太陽，可以在其他日間時間如午飯時間爭取與太陽見見面，可作飯後散步，但午間的陽光較猛烈，曬8至10分鐘左右已足夠。

6. 睡前不洗頭

頭髮未完全乾透便入睡，濕氣有機會從頭皮滲入體內，洗頭後應盡快吹乾頭髮。

7. 在家穿拖鞋

地板濕氣重，腳板接觸地板，濕氣好容易經腳板走進身體，故要穿鞋子走路。

8. 減壓

思慮過度會傷脾，影響脾胃運化。盡量找一些可以幫自己減壓的事，減輕精神壓力，不過切勿以進食零食為減壓來源，否則適得其反，適量運動仍是減壓良方。

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責任編輯︰羅嘉欣